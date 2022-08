Scioperi aerei e trasporti. Date agosto 2022

Scioperi aerei agosto 2022. Quali sono i prossimi scioperi di compagnie aeree, treni e bus in Italia e all’estero.

Prossimi scioperi agosto 2022. Dopo i disagi negli spostamenti per i passeggeri a luglio, anche agosto potrebbe riservare brutte sorprese agli italiani in viaggio per le vacanze estive. In particolare sono previste agitazioni per il personale di alcune compagnie aeree e degli aeroporti, decimato dopo l’emergenza covid. Ma ci sono novità anche per altri mezzi di trasporto.

Facciamo allora il punto della situazione sugli scioperi in programma ad agosto 2022 del trasporto: quando ci sono e dove.

Scioperi aerei agosto 2022

Per gli italiani che devono andare in vacanza utilizzando gli aerei c’è una buona notizia: ad oggi in Italia non è previsto alcuno sciopero del personale nel mese di agosto. Questo perché, secondo le ultime notizie, è previsto un blocco delle manifestazioni fino al 5 settembre, per evitare problemi ai tanti italiani che hanno prenotato le vacanze. In virtù di questo gli scioperi aerei nazionali riprenderanno dal 6 settembre 2022 in poi.

Tuttavia i disagi non mancheranno per molti passeggeri anche ad agosto. Il motivo è che all’estero i lavoratori incroceranno le braccia per molti giorni in mete molto gettonate per le vacanze dagli italiani, in particolare in Spagna. Il rischio quindi non è tanto quello di avere disagi alla partenza, ma quello di non riuscire a rientrare nei tempi previsti. Vediamo allora quali sono le compagnia aeree a rischio e quando.

Prossimi scioperi Easyjet e Ryanair agosto 2022

Per gli scioperi aerei agosto 2022 il personale Ryanair in Spagna ha annunciato ben 4 giorni a settimana di agitazione (da lunedì a giovedì ogni 7 giorni), come riporta il quotidiano spagnolo El Pais. Ciò significa che negli aeroporti di Barcellona, Madrid, Ibiza, Palma di Maiorca, Malaga, Valencia, Siviglia e altri ci saranno moltissime manifestazioni di protesta.

Visto che si tratta di mete spesso scelte dagli italiani per le vacanze estive, è quindi probabile molti di loro potranno avere dei disagi per il rientro in Italia.

Anche i piloti della compagnia aerea Easyjet scioperano in Spagna per ben 9 giorni, nelle seguenti date: 12, 13, 14, 19, 20, 21, 27, 28 e 29 agosto 2022. Infine, sono possibili disagi anche in Gran Bretagna e Germania, ma in questo caso per ora non c’è ancora nulla di certo.

Scioperi mezzi di trasporto agosto e settembre 2022, date

Non solo aerei, ma anche diversi altri mezzi di trasporto interessati da manifestazioni sindacali nel mese ad agosto e settembre, a partire dagli scioperi dei treni. Ecco l’elenco completo di quelli attualmente previsti e riportati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

il 5 agosto a Napoli è previsto uno sciopero dei lavoratori del settore trasporto merci su rotaia, per otto ore in particolare dalle 15:00 alle 23:00.

è previsto uno sciopero dei lavoratori del settore trasporto merci su rotaia, per otto ore in particolare dalle 15:00 alle 23:00. 16 settembre , stop ai servizi del trasporto pubblico locale (autobus) proclamato a livello nazionale per 4 ore, con modalità diverse a seconda dei territori. Ad esempio a Bari, si svolgerà dalle ore 8:30 alle 12:30.

, stop ai servizi del (autobus) proclamato a livello nazionale per 4 ore, con modalità diverse a seconda dei territori. Ad esempio a Bari, si svolgerà dalle ore 8:30 alle 12:30. 16 settembre in Sicilia, sciopero ferroviario del personale della società Mercitalia Rail, dalle ore 9:00 alle 17:00.

Scioperi 2022 programmati

Come visto, la gran parte degli scioperi programmati ad agosto 2022 riguarda le compagnie aeree all’estero. Quindi chi deve rientrare dalle vacanze in Italia potrebbe avere problemi per le agitazioni di piloti e personale di bordo in Spagna. Viceversa per gli altri mezzi di trasporto dovrebbero esserci meno disagi, come comunica ad oggi il MIT. Maggiori invece i problemi nel nostro paese a partire da settembre, come visto dalle date in calendario.

Queste le novità per gli italiani in partenza per le vacanze estive. Per evitare questi disagi si può sempre decidere di partire in macchina, ma attenzione al prezzo del carburante non esattamente economico.