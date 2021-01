Vaccino Coronavirus nel Lazio. Numero vaccinati covid-19 e ultime news dalla regione Lazio.

Vaccino coronavirus Lazio – Nella regione guidata da Nicola Zingaretti la campagna vaccinale è iniziata lo scorso 27 dicembre, con le prime dosi somministrate allo Spallanzani di Roma.

Attualmente, in base ai dati forniti dal sito del ministero della salute, il Lazio ha ricevuto 145.930 dosi del vaccino covid. Quelli già somministrati ammontano invece a 111.352. Ciò significa che il rapporto fra dosi consegnate e quelle somministrare è pari al 76,3%.

Negli ultimi giorni però si sono verificate difficoltà causate dai ritardi nella consegna dei vaccini Pfizer, legato al taglio delle dosi per l’Italia decisa dalla casa farmaceutica. Vediamo quindi quali sono le ultime notizie sul vaccino covid nel Lazio e come prenotarlo, per poi passare ai dati sui contagi di oggi in regione.

La situazione vaccini coronavirus nel Lazio

La regione Lazio, tramite la sua unità di crisi covid, ha comunicato che i ritardi nella consegna dei vaccini, costringono a rimodulare il piano inizialmente previsto per gli over 80.

Dopo una fase iniziale di sperimentazione riuscita, svolta presso l’Istituto Spallanzani e il Campus Bio-Medico di Roma, destinata al personale medico, ora c’è stato un rallentamento. In virtù di questo le prenotazioni per la vaccinazione degli over 80 partiranno dal 25 gennaio. Mentre l’avvio di queste somministrazioni di vaccini partirà dal primo febbraio 2021.

Insomma, il taglio dei vaccini Pfizer, che per il Lazio ammonta al 25%, ha costretto la regione a cambiare i piani, rispetto a quelli iniziali.

Vaccino Pfizer-BioNTech quando arrivano le dosi

Negli ultimi giorni la campagna vaccinale è stata condizionata dal mancato arrivo dei Pfizer-BioNTech in molte regioni italiane. Il Lazio è fra queste, ma ora si attendono le seconde dosi per procedere con la campagna.

Il ministro Speranza ha affermato che le consegne del vaccino Pfizer dovrebbero tornare alla normalità da lunedì 25 gennaio. Forse anche per questo le prenotazioni per i vaccini agli over 80 in Lazio partiranno da quel giorno.

Insomma, dal 25 gennaio in poi tutte le regioni dovrebbero tornare a ricevere le dosi stabilite, stando alle ultime news.

Come prenotare il vaccino covid nel Lazio

Come detto, da lunedì 25 gennaio gli over 80 potranno prenotare il vaccino coronavirus nel territorio del Lazio. Il sito della regione riporta che l’operazione si potrà svolgere direttamente sul sito salutelazio.it (PrenotaVaccinoCovid), semplicemente inserendo il proprio codice fiscale.

Il richiedente potrà scegliere uno dei 100 punti di somministrazione presenti sul territorio, fruendo della prima fascia oraria disponibile. L’accesso ai punti di vaccinazione avverrà solo con il codice di prenotazione. Una volta prenotata la prima somministrazione la seconda avverrà in automatico nello stesso punto, quindi senza dover compiere di nuovo la procedura.

Infine, le prenotazioni volontarie del vaccino covid destinato agli over 80, potranno essere fatte fino al 31 marzo 2021.

Contagi coronavirus oggi Lazio

l bollettino di oggi della regione Lazio, riportano i seguenti dati per quanto riguarda i contagi da Coronavirus.

Nuovi contagi oggi: 1.100

Attualmente positivi: 75.236

Totali contagi dall’inizio della pandemia: 191.615

Totale vittime: 4.474

Totale guariti: 111.905

Quanti sono gli abitanti del Lazio

Il Lazio, secondo i dati forniti dall’Istat, ha una popolazione di 5.730.588 abitanti, di cui la maggior parte si trova a Roma. Questo fa della regione la seconda più popolata d’Italia dopo la Lombardia.

Sempre secondo l’Istat, in percentuale nel Lazio si trova circa il 9,7% della popolazione italiana. Insomma, questo per dire che si tratta di uno dei territori con la densità di popolazione maggiore in Italia e d’altronde la presenza della capitale è lì a confermarlo.

Dunque si rende fondamentale che le nuove dosi del vaccino di Pfizer arrivino presto, per riprendere a pieno ritmo la campagna vaccinale. Queste le ultime notizie sul vaccino coronavirus Lazio. Nella speranza che nei prossimi mesi anche il vaccino sviluppato vicino Roma (quello di ReiThera) possa ricevere l’approvazione ed essere somministrato, nel Lazio e in tutta Italia.

