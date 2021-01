Vaccino Coronavirus in Veneto. Numero dei vaccinati Covid-19. Ultime notizie dalla regione veneta.

Vaccino coronavirus Veneto – Secondo il dato del ministero della Salute la regione governata da Luca Zaia ad oggi ha ricevuto 116.900 dosi di vaccino Covid e ne ha somministrate 104.044, con un rapporto tra dosi consegnate e somministrazioni effettuate pari al’89%. Tuttavia la regione (come molte altre) oggi si trova in difficoltà dopo che l’azienda farmaceutica Pfizer ha tagliato le dosi all’Italia.

Facciamo allora il punto in Veneto, in base alle ultime notizie e dichiarazioni del Governatore. Partendo dalle news sul vaccino Pfizer (quando arrivano le seconde dosi e come funziona) fino ad arrivare ai contagi da coronavirus registrati oggi in regione.

VEDI ANCHE: CORONAVIRUS ITALIA OGGI ULTIME NOTIZIE

La situazione vaccini coronavirus in Veneto

Il governatore Luca Zaia durante la sua conferenza stampa quotidiana sul bollettino Coronavirus ha affrontato il tema dei vaccini, affermando che il Veneto rischia di fermare la campagna vaccinale a causa delle mancate consegne.

Secondo Zaia la decisione unilaterale della casa farmaceutica Pfizer, mette la regione veneta nella condizione di non poter somministrare il richiamo alle prime persone vaccinate. Insomma, il taglio del 53%, del numero di vaccini che spettano al territorio, mette la regione in serie difficoltà.

Il Veneto è infatti tra le regioni più danneggiate in Italia dalla multinazionale farmaceutica. Vediamo quindi quando è previsto l’arrivo della prossima fornitura del vaccino covid in Italia.

Vaccino Pfizer-BioNTech quando arrivano le secondi dosi

La campagna vaccinale è condizionata dal mancato arrivo di parte dei vaccini Pfizer, che mettono a rischio la seconda somministrazione, per chi ha già ricevuto la prima.

Al momento non è ancora chiaro quando la fornitura dei vaccini tornerà a regime. Tuttavia secondo il Ministro della Salute Roberto Speranza le consegne del vaccino Pfizer-BioNTech dovrebbero tornare alla normalità da lunedì 25 gennaio.

Da quel momento in poi tutte le regioni dovrebbero tornare a ricevere il quantitativo di dosi stabilito, Veneto incluso. In base alle ultime news l’azienda avrebbe già chiamato il commissario Arcuri per rassicurarlo sul rispetto delle consegne a fine mese.

Vaccino Pfizer come funziona

Questo vaccino, sviluppato dall’americana Pfizer e dalla tedesca BioNTech, fornisce all’organismo umano “istruzioni genetiche” che gli permettono di riconoscere e combattere il covid-19.

Come spiegato dall’Ema (l’Agenzia europea del farmaco), il vaccino contiene una molecola chiamata Rna messaggero (mRna), contenente le istruzioni per produrre la proteina Spike (detta S), ossia quella presente sulla superficie del virus e della quale il virus necessita per entrare nelle cellule bersaglio.

Nelle persone che ricevono il vaccino Pfizer, alcune cellule leggeranno le istruzioni dell’mRna e produrranno temporaneamente la proteina S. Così facendo il sistema immunitario la riconoscerà come estranea e produrrà gli anticorpi per aggredirla. Per questo se il soggetto vaccinato entra in contatto con il coronavirus, le sue difese immunitarie lo riconosceranno e riusciranno a proteggere l’organismo.

Come specificato dall’Ema, l’mRNA non rimane nel corpo, ma viene degradato subito dopo la vaccinazione. Chi volesse saperne di più sulle caratteristiche del vaccino può leggere i documenti dell’Ema al riguardo.

Contagi coronavirus oggi in veneto

Il bollettino della Regione Veneto, nella giornata di oggi, ha reso noti i seguenti dati per quanto riguarda i contagi da Coronavirus.

Nuovi contagi oggi: 998

Attualmente positivi: 69.083

Totali contagi dall’inizio della pandemia: 299.170

Totale vittime: 8.025

Totale guariti: 222.062

Quanti sono gli abitanti del Veneto

In base a quanto riportano i dati Istat, aggiornati al 31 agosto 2020, in Veneto ci sono 4.862.682 abitanti. La regione è la quinta per popolazione in Italia, dopo Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia.

In percentuale in Veneto si trova oltre il 12% della popolazione italiana. Insomma parliamo di uno dei territori più densamente abitati del nostro paese. Per questo l’arrivo in tempo dei vaccini è importante, per proseguire la campagna vaccinale al meglio in tutta la nazione. D’altra parte solo l’avanzamento parallelo in tutte le regioni potrà accrescere la possibilità di sconfiggere il covid in Italia.

Queste sono le ultime notizie relative al vaccino coronavirus in Veneto. La situazione dovrebbe sbloccarsi dalla prossima settimana, stando alle ultime news o in alternativa con l’arrivo di un numero elevato di dosi dell’altro vaccino attualmente già approvato dall’Ema, ovvero quello di Moderna.

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE: