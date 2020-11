Il vaccino Covid – 19 dovrebbe arrivare nel 2021 ma questo non significa che l’epidemia sarà finita. Continueremo a portare la mascherina per tre anni. Ecco il parere degli esperti nella trasmissione de LA7

Coronavirus – Il vaccino di Pfizer e BioNTech così come gli altri in fase di sviluppo non cambieranno subito la nostra vita attuale, ci aspettano tre lunghi anni di mascherine e distanziamento oltre a lavarci frequentemente le mani. A spiegarlo nella trasmissione di LA7 Otto e mezzo sabato, è la dottoressa Stefania Salmaso epidemiologa e ospite di Lilli Gruber Ecco il video della trasmissione.

 

Vaccino Covid -19 come funziona

In Italia le cose non vanno affatto bene, il nostro paese è nel pieno della seconda ondata del coronavirus e molte regioni sono attualmente in lockdown dopo l’ultimo Dpcm del governo che ha diviso il paese in zone rosse, arancioni o gialle a secondo del livello di rischio.

Vedi anche: Dpcm quanto dura la chiusura

In realtà secondo l’ultimo report Iss tutta l’Italia è a rischio, e il Covid non sparirà da solo, ci vuole un vaccino o più vaccini per debellare l’epidemia in tutto il mondo. Quindi l’annuncio di Pfizer e BioNTech è stato accolto con il plauso di tutto il mondo oltre a tutta la comunità scientifica e mercati finanziari.

Pfizer e BioNTech non sono le uniche aziende che stanno lavorando al vaccino per contrastare il Covid, però questo da quanto dichiarato dall’azienda è efficace al 90%.

Tuttavia se ci siamo illusi che grazie ad un vaccino la nostra vita tornerà come prima, è bene sapere che non sarà così. Vaccinarsi serve a proteggersi dalla malattia, ma non basta.

Vedi anche: Coronavirus Italia ultime notizie

Coronavirus quando finirà

Secondo quanto dichiarato dalla epidemiologa Stefania Salmaso, premesso che i vaccini siano efficaci, prima che il coronavirus sparisca occorrono ben tre anni. Questo significa che per tutto questo tempo dovremo comunque portare la mascherina, rispettare il distanziamento e tutte le regole anti -Covid che conosciamo.

Questo è il parere di un esperta, ma la stessa identica cosa aveva dichiarato durante una recente intervista, il direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri: ” Il vaccino non farà sparire il virus, la fine della pandemia secondo Nature è prevista per il 2024″

Insomma se vistate chiedendo quando finirà il coronavirus, la risposta per ora è questa: ci vogliono anni, il vaccino non basta e le mascherine continueranno a proteggerci insieme a tutte le precauzioni che conosciamo.

Vedi anche: Previsioni Coronavirus 2021