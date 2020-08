Quando inizia la scuola in Campania? Il calendario dell’anno scolastico 2020 – 2021 a Napoli e in tutta la regione

Inizio scuola 2020, ci siamo sono sempre meno i giorni che separano gli studenti dal rientro nelle aule scolastiche italiane, dopo un lungo stop.

Tuttavia la ripresa delle attività educative non riprenderà nello stesso giorni in tutte le regioni d’Italia, visto che ogni giunta ha fissato un proprio calendario. In questo articolo vediamo quali decisioni ha preso la regione Campania sulle date di inizio e fine anno scolastico 2020-21.

Quando inizia la scuola in Campania

Il governatore Vincenzo De Luca inizialmente era orientato per un inizio posticipato al 24 settembre, poi ha cambiato idea virando sulla data del 14 settembre (in alternativa il giorno seguente). Si attende ancora la comunicazione ufficiale sul sito della regione, che comunque il presidente ha annunciato arriverà per tempo.

Quindi per effetto di quanto dichiarato dal suo presidente, il primo giorno di scuola del nuovo anno scolastico sarà con ogni probabilità lunedì 14 settembre. Viceversa l’ultimo giorno in calendario attualmente è previsto per sabato 5 giungo 2021.

Inoltre, per quanto riguarda le scuole d’infanzia la fine delle attività dovrebbe arrivare per il 30 giugno 2021.

Inizio scuola e mascherine, le parole di De Luca

Su questo argomento e sulle misure da prendere per garantire la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche è intervenuto De Luca, in una diretta Facebook.

Il governatore ha affermato: “abbiamo preso la decisione di allinearci con le date del Miur, perché il commissario per l’emergenza scolastica Arcuri intende fare una campagna di screening nazionale, per l’inizio di settembre. Quello che serve è mettere in sicurezza le scuole e prepararci a produrre milioni mascherine da dare ai ragazzi. Quello che non vogliamo sono le scuole pollaio.”​

Calendario scuola 2020 2021 Campania

Oltre all’inizio e alla fine delle attività scolastiche, il calendario in Campania prevede ponti e feste in cui non si terranno le lezioni. Ecco la lista completa:

2 novembre, decisione regionale

7 dicembre, decisione regionale

8 dicembre, Immacolata Concezione

23-24 dicembre decisione regionale

25 dicembre, Natale

26 dicembre, Santo Stefano

Dal 27 al 31 dicembre vacanze natalizie

1° gennaio, Capodanno

Dal 2 al 5 gennaio vacanze natalizie

6 gennaio, Epifania

15 e 16 febbraio, carnevale

dal 1 al 6 aprile, vacanze pasquali

25 aprile, anniversario della Liberazione

1° maggio, festa del Lavoro

2 giugno, festa nazionale della Repubblica

In aggiunta a queste date gli alunni della Campania potranno restare a casa tutte le domeniche e nel giorno della ricorrenza del santo patrono.

Queste le novità per quanto riguarda l’inizio della scuola 2020 in Campania, il primo giorno e il resto del calendario deciso dal presidente di regione. Ancora un breve periodo di vacanze estive e poi finalmente gli studenti torneranno a quella che era la loro routine prima dell’emergenza coronavirus con tutte le precauzioni del caso.

