Inizio scuola – regione Lombardia. Calendario anno scolastico 2020 -2021 comprese le date per la scuola dell’infanzia

Inizio scuola 2020-21, il tempo scorre e la riprese delle attività didattiche è sempre più vicina per gli studenti. Il prossimo lunedì 14 settembre segnerà il ritorno a scuola post coronavirus, come stabilito dal Miur. Tuttavia alcune regioni hanno deciso di apportare delle modifiche al nuovo calendario.

In questo caso ci occupiamo delle scelte fatte dalla regione Lombardia. A partire dalla data di inizio e fine anno scolastico 2020 2021, senza dimenticare le festività e i ponti previsti durante l’anno.

Inizio scuola in Lombardia, date e calendario 2020-21

La regione Lombardia, tramite la conferma D.g.r n. 3318, ha diramato le sue decisioni per quanto riguarda l’inizio del nuovo anno scolastico. In particolare si partirà dal 14 settembre per tutti gli ordini e gradi di istruzione, ma anche per i percorsi di istruzione e formazione professionale.

Con questa decisione presa dalla giunta regionale e dal governatore Attilio Fontana, la Lombardia si allinea alla data fissata dal Ministero dell’istruzione. Tuttavia c’è un’eccezione a questa data, che riguarda le scuole dell’infanzia, per cui la regione ha scelto lunedì 7 settembre 2020 per l’inizio delle attività.

Per quanto riguarda invece la fine del nuovo anno scolastico la data scelta è quella di martedì 8 giugno 2021.

Inizio scuola Lombardia, rispettando il distanziamento

Su queste date l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Melania Rizzoli, si è detta soddisfatta. Tuttavia, la stessa Rizzoli lamenta il fatto che, ad oggi, ci sono ancora delle criticità sulle norme da seguire alla ripresa delle attività.

L’assessore ha comunque dichiarato che, nel rispetto delle norme anticovid sul distanziamento sociale, un altro modo di “fare scuola” è possibile.

Calendario scuola 2020 2021 Lombardia, festività

Dopo mesi di distanza dalle scuole e dai compagni, finalmente ora gli studenti della regione Lombardia sanno quando torneranno a lezione. Non solo, ora conoscono l’intero calendario, che salvo novità li accompagnerà fino al termine dell’anno scolastico 2020-21.

Ecco dunque le festività e i ponti decretati dalla regione durante tutto l’arco dell’anno:

1° novembre, festa di tutti i Santi.

8 dicembre, Immacolata Concezione.

23-24 dicembre decisione regionale.

25 dicembre, Natale.

26 dicembre, Santo Stefano.

Dal 27 a 31 dicembre vacanze natalizie.

1° gennaio 2021, Capodanno.

Dal 2 a 5 gennaio vacanze natalizie.

6 gennaio, Epifania.

Vacanze di carnevale nei 2 giorni antecedenti il periodo quaresimale.

Dal 1 al 6 aprile, vacanze pasquali.

25 aprile, anniversario della Liberazione.

1° maggio, festa del Lavoro.

2 giugno, festa nazionale della Repubblica.

Oltre che durante questi giorni gli studenti resteranno a casa tutte le domeniche e per la festa del Santo Patrono, che cambia in base alla località.

Queste tutte le date previste per l’inizio della scuola in Lombardia e durante tutto l’anno scolastico 2020-21. Gli studenti lombardi non vedono l’ora di tornare alla normalità. Nonostante le attenzioni necessarie c’è voglia di tornare a condividere momenti di studio, e non solo, con i propri coetanei.