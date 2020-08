Quando inizia la scuola in Piemonte e a Torino? ecco il calendario scolastico 2020 – 2021 completo della regione Piemonte

Inizio scuola 2020 2021, manca sempre meno al giorno della ripresa delle attività scolastiche, in tutte le regioni e le principali città italiane. In questo caso ci concentriamo sul calendario deciso dalla regione Piemonte, che ovviamente vale anche per il capoluogo Torino.

Ecco dunque tutte le date di inizio e fine attività, per le scuole di ogni ordine e grado piemontesi, incluse quelle per l’infanzia.

Inizio scuola 2020-21 a Torino e in Piemonte

La data stabilita dalla giunta del Piemonte per l’inizio del nuovo anno scolastico è lunedì 14 settembre 2020. Tale giorno riguarda le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, come riporta il sito istituzionale delle regione.

La decisione presa dal governatore Alberto Cirio e dalla sua giunta, si allinea dunque alla data indicata dal Miur a livello nazionale. Tuttavia dal primo settembre le scuole hanno l’autonomia di iniziare i percorsi di recupero dell’anno scolastico precedente, per gli studenti che ne hanno bisogno.

Per quanto riguarda invece la fine delle attività scolastiche, avverrà venerdì 11 giugno 2021. Dunque, salvo novità, quello che sta per iniziare sarà un anno scolastico regolare, seppur con le misure di sicurezza necessarie.

Inizio e fine scuole infanzia Piemonte

Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia in Piemonte, il calendario è leggermente diverso. Se infatti da un lato l’inizio è sempre previsto per il 14 settembre, la data di chiusura cambia, si tratta del 30 giugno 2021.

I giorni totali previsti per l’attività della scuola d’infanzia ammontano a 224, 16 in più rispetto a quelli stabiliti per le scuole di altri gradi. Questi numeri scaturiscono dal calendario, che prevede anche ponti e festività durante l’arco dell’anno.

Calendario festività anno scolastico 2020-21 Piemonte

Nella città di Torino e in tutta la regione Piemonte, le lezioni saranno sospese nelle seguenti date:

7-8 dicembre ponte e festa dell’Immacolata.

23-24 dicembre: vacanze natalizie.

25 dicembre Natale.

26-31 dicembre: vacanze natalizie.

1 gennaio 2021: capodanno.

Dal 2 al 6 gennaio: vacanze natalizie ed epifania.

13-17 febbraio: vacanze di Carnevale.

1-6 aprile: vacanze pasquali.

1 maggio: festa dei lavoratori.

22 maggio: festa del Piemonte.

2 giugno: feste della repubblica.

Oltre a tali giorni gli studenti saranno liberi tutte le domeniche (che includono 1 novembre e 25 aprile quest’anno) e per la festa del patrono.

Siamo giunti al termine di questo articolo sulle date di inizio e fine scuola 2020 2021 in Piemonte. C’è voglia di tornare alla normalità dopo mesi di chiusura delle strutture scolastiche. Gli studenti sono pronti a rimettersi sui libri, ma anche a condividere momenti di svago con i loro coetanei, fondamentali per il loro benessere.

