Inizio scuola Emilia Romagna. Il calendario dell’anno scolastico 2020/2021 festivi compresi

Inizio scuola 2020, il ministero dell’istruzione ha stabilito la ripresa delle attività scolastiche a livello nazionale il prossimo 14 settembre. Tuttavia non tutte le regioni si sono allineate a tale data, stabilendo un proprio calendario che varia l’avvio e lo svolgimento del calendario.

Scopriamo allora le decisione prese dalle regione Emilia Romagna sull’inizio dell’anno scolastico 2020-21 e i giorni festivi stabiliti in calendario.

Inizio scuola Emilia Romagna: date e calendario 2020-21

L’Emilia Romagna tramite la deliberazione della giunta regionale n.891 del 20 luglio 2020, ha fissato in lunedì 14 settembre 2020 la data di inizio scuola. Tale decisione riguarda sia le classi del primo ciclo sia quelle del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

La regione del governatore Stefano Bonaccini, ha inoltre deliberato che per le scuole dell’infanzia c’è la facoltà di anticipare la data di apertura.

Per quanto riguarda invece la fine delle attività didattiche del il nuovo anno, il termine è fissato per il 5 giugno 2021. Tutte le date qui riportate sono ufficialmente comunicate sul sito web della regione emilia romagna.

Ripresa scuola in Emilia Romagna

Il presidente Bonaccini e l’assessore della regione per Scuola e Università, Paola Salomoni, sono al lavoro per una ripartenza in sicurezza delle attività scolastiche.

Bonaccini ha anche espresso la speranza di un nuovo dialogo con la ministra dell’istruzione Azzolina. Ciò al fine di discutere le linee guida sulla riapertura. Dopo mesi di chiusura forzata legata all’emergenza covid, è importante per le famiglie la ripresa dell’attività didattica in Emilia. Tuttavia le condizioni devono ancora essere perfezionate, secondo il governatore.

Inizio scuola Emilia Romagna, date e giorni festivi

L’anno scolastico 2020-21, prevede una serie di giorni festivi, oltre alle domeniche, in cui gli studenti emiliani non dovranno recarsi a scuola. Pertanto le date e le festività in Emilia sono:

1 novembre, festa di tutti i santi.

2 novembre, decisione regionale.

8 dicembre, Immacolata.

24 dicembre, decisione regionale.

25 dicembre, Natale.

26 dicembre, Santo Stefano.

Dal 27 al 31 dicembre vacanze natalizie.

1 gennaio, Capodanno.

Dal 2 al 5 gennaio decisione regionale.

6 gennaio, epifania.

Dal 1 al 6 aprile, vacanze pasquali.

25 aprile, Liberazione.

1° maggio, festa del lavoro.

2 giugno, festa della Repubblica.

A tali date si aggiunge la festa del Santo Patrono, che può cadere in diversi giorni a seconda della località regionale di riferimento. Ovviamente la maggior parte delle feste sono nazionali. Ad esse si aggiungono solo qualche ponte stabilito dalla regione in calendario.

E’ tutto per le date di inizio e fine scuola 2020 in Emilia Romagna. Stesso discorso per le festività previste nell’arco dell’anno.

