Inizio scuola Friuli, date calendario ufficiale 2020 – 2021 , vacanze ritorno a scuola 20 in Friuli Venezia Giulia

Inizio scuola 2020, a settembre gli studenti italiani tornano finalmente in classe dopo tanti mesi di stop dovuti all’emergenza covid-19. Il Miur ha stabilito il calendario di inizio dell’anno scolastico 2020-21, ma la data non è uguale per tutte le regioni italiane.

Scopriamo allora quando comincerà la scuola nel Friuli Venezia Giulia, in base a quanto deliberato dalla regione e il resto del calendario.

Inizio scuola Friuli Venezia Giulia 2020 date e calendario

Tramite la deliberazione della giunta regionale n. 469 del 27 marzo 2020, il Friuli ha stabilito il 16 settembre come data di inizio del nuovo anno scolastico. Si tratta di un mercoledì, quindi due giorno dopo rispetto a quando stabilito dal ministero dell’istruzione a livello nazionale (lunedì 14 settembre).

Per quanto riguarda invece la data di chiusura delle lezioni, la scelta è ricaduta su giovedì 10 giugno. Le date del calendario che vi riportiamo riguardano sia le scuole primarie sia quelle secondarie di I e II grado.

Riapertura scuola a settembre

Queste dunque le decisioni prese per il rientro a scuola da parte del governatore del Friuli Massimiliano Fedriga e dalla sua giunta.

L’assessore all’istruzione, ricerca e università, Alessia Rosolen, ha commentato così la riapertura delle scuole a settembre: “è una priorità assoluta su cui non si può fare nemmeno mezzo passo indietro. La regione si sta impegnando al massimo, ma restano ancora incognite e problemi aperti, che necessitano di un confronto con il ministro Lucia Azzolina”.

Inizio scuola 2020-21 Friuli, date e giorni festivi

Per l’anno scolastico 2020-21, la regione Friuli ha indicato tutti i giorni festivi, che completano il calendario oltre alle domeniche. Ecco i giorni in cui gli studenti friulani non andranno a scuola:

1 novembre, festa ognissanti

7 dicembre, decisione regionale

8 dicembre, immacolata

24 dicembre, decisione regionale

25 dicembre, Natale

26 dicembre, Santo Stefano

dal 28 al 31 dicembre, decisione regionale

1 gennaio, capodanno

dal 2 al 5 gennaio decisione regionale

6 gennaio, epifania

dal 15 al 17 febbraio, decisione regionale

dal primo al 3 aprile, decisione regionale

4 aprile, Pasqua

5 aprile, Lunedì dell’Angelo

6 aprile, decisione regionale

1 maggio, Festa del Lavoro

2 giugno, Festa della Repubblica

Questo il calendario con tutte le feste e i ponti approvati dalla regione Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2020-21. L’introduzione di alcuni ponti riguarda il fatto che molte festività capitano in giorni dove non è prevista lezione o in prossimità delle domeniche. In altri casi i giorni determinati dalla regione riguardano la festa del patrono, quando ricade in un giorno di lezione.

Bene, ora è davvero tutto sulle date di inizio e fine scuola 2020 in riferimento al Friuli Venezia Giulia.

Vedi anche: Inizio scuola Roma e Lazio