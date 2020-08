Inizio scuole Puglia settembre 2020. Il calendario dell’anno scolastisco 2020 – 2021 staabilito dalla regione Puglia parte in ritardo. Ecco le date di inizio e fine.

Inizio scuola 2020, la data del rientro a scuola degli studenti italiani è fissata fra poche settimane. Tuttavia non tutte le regioni hanno stabilito lo stesso giorno di partenza, anzi ce ne sono alcune che hanno posticipato l’inizio delle attività didattiche.

E’ il caso della regione Puglia, che ha preso altre decisioni rispetto al 14 settembre indicato dal Ministero dell’istruzione. Vediamo dunque il calendario deciso per il nuovo anno scolastico in arrivo.

Data inizio scuola 2020 in Puglia

La regione Puglia ha stabilito con il protocollo n. 18532_2020 di adottare come data di inizio del nuovo anno scolastico giovedì 24 settembre. Questo giorno vale per l’avvio dell’attività didattica in tutte le scuole statali e paritarie del suo territorio.

Gli studenti pugliesi quindi torneranno a scuola con 10 giorni di differenza rispetto a quanto indicato a livello nazionale. Tuttavia non saranno gli unici a farlo, perché anche altre regioni hanno deciso date diverse per la ripresa delle attività scolastiche.

Per quanto riguarda invece il termine dell’anno scolastico, è stato stabilito per la giornata di venerdì 11 giugno 2021.

Scuola 2020-21 Puglia, le decisioni della regione

La date decise dal presidente pugliese Miche Emiliano e dalla sua giunta regionale, determinano un periodo di 202 giorni di lezione complessive. Inoltre, il governatore ha stabilito per la scuola d’infanzia la stessa data di inizio, con la possibilità però di continuare l’attività fino al 30 giugno.

La scelta di partire il 24 settembre è legata alla volontà di garantire la prosecuzione della stagione turistica estiva, quest’anno partita in ritardo per i problemi legati all’emergenza covid. In ogni caso anche la scuola ha un ruolo importante per i ragazzi e le famiglie pugliesi, negli scorsi mesi in difficoltà per la loro prolungata chiusura. Ma ormai ci siamo, non manca molto per il nuovo anno scolastico che dovrebbe segnare il ritorno alla normalità.

Calendario scolastico Puglia anno 2020/2021

Ecco il calendario con le festività indicate dalla regione Puglia per il nuovo anno scolastico 2020/21:

7 dicembre: decisione regionale.

8 dicembre: immacolata concezione.

23-24 dicembre: decisione regionale.

25 dicembre: Natale.

26 dicembre: Santo Stefano.

Dal 27 al 31 dicembre: vacanze natalizie.

1 gennaio 2021: capodanno.

Dal 2 al 5 gennaio: vacanze natalizie.

6 gennaio: epifania.

Dal primo al 6 aprile: vacanze pasquali.

1 maggio: festa del lavoro.

2 giugno: festa della repubblica.

Queste le feste decretate dalla Puglia, dove gli studenti della regione potranno godersi uno o più giorni di riposo, visto che le scuole resteranno chiuse. Oltre a queste ci sono tutte le domeniche e la ricorrenza del santo patrono, in cui non si va scuola. Tuttavia se questa dovesse capitare in un giorno festivo, non verrà recuperato.

Abbiamo finito con le date di inizio e fine scuola 2020-21 decise in Puglia. Anche se avranno qualche giorno in più per godersi l’estate, pure gli alunni di questa regione stanno per tornare al lavoro sui banchi di scuola.