Coronavirus oggi bollettino contagi in Italia, numero vaccinati che hanno ricevuto la seconda dose, e i dati del Ministero da cui emerge che la regione con più casi totali è il Lazio.

Cororonavirus, il bollettino del Ministero della Salute di oggi 26 gennaio mostra un aumento dei contagi a fronte di un numero di tamponi più alto di ieri. Oggi il numero dei contagi in Italia è pari a i test molecolari e antigenici effettuati sono 257.034

Per quanto riguarda le vittime nelle ultime 24 ore si registrano 10.593 nuovi casi e 541 decessi. Mentre le persone guarite sono 19.256 In totale ad oggi nel nostro paese ci sono: 482.417 casi positivi al Covid

Salgono anche i ricoveri e le terapie intensive

Vediamo quali sono le regioni che haanno registrato più casi oggi ma anche il totale dei contagi nelle regioni italiane.

Coronavirus bollettino

In data odierna le regioni a 4 cifre sono mentre continuano a scendere i positivi in Veneto. I nuovi casi in Lombardia sono 1.230 più 77 decessi a fronte di, seguono

Lazio prima regione per casi totali covid

Il bollettino del ministero è chiaro la regione governata da Zingaretti vanta il numero di casi positivi più alto in Italia, ma nessuno ne parla.. I casi Covid totali nel Lazio sono 66.132 di cui 63.305 in isolamento domiciliare. Mentre quelli di oggi sono 1039 con tamponi e test eseguiti, mentre i decessi sono

Per fortuna a Roma città i contagi sono bassi, altrimenti sarebbe un guaio per tutto il paese, visto il numero elevato degli abitanti della capitale.

Coronavirus vaccini oggi in Italia

Quando si parla di vaccinati è bene precisare che conta il numero di chi ha ricevuto la seconda dose, diversamente conta ben poco. Quindi la situazione vaccini in Italia è la seguente:

1.285.200 persone hanno ricevuto la prima dose, mentre le secondi dosi somministrate ad oggi sono solo 149,350.

Naturalmente il ritardo è dovuto alla Pfizer, ad AstraZeneca e alle poche dosi del vaccino Moderna arrivate in Italia. Insomma anche la campagna vaccini iniziata in pompa magna, ora slitta con conseguenze serie per tutto il nostro paese. E quindi come ha giustamente dichiarato angela Merkel ” la strada non sarà breve come avevamo sperato”