Coronavirus Italia, contagi covid oggi 19 febbraio in tutte le regioni e provincie italiane, e le ultime notizie sulle zone rosse e arancioni.

Coronavirus Italia bollettino 19 febbraio

Contagi oggi: 15.479( nel bollettino di ieri 13.762 i nuovi casi )

Guariti:



Decessi: 353 (ieri 347)



Terapie intensive In totale: 2.059



Ricoverati con sintomi: 17.170 ( ieri 17.963)

Totale tamponi molecolari e antigenici: 297.128



MAPPA PROTEZIONE CIVILE con tutti i dati provincie e regioni

Ecco il bollettino i nuovi casi Covid regione per regione

Valle d ‘Aosta 8 nuovi positivi

P.A. Bolzano 524 casi in più

Piemonte 1.307 nuovi positivi

Coronavirus Veneto, scendono i contagi

Nella regione governata da Luca Zaia, oggi i contagi tornano a scendere. Sono infatti 657 i nuovi positivi al Covid in Veneto, stabili anche le terapie intensive mentre scendono i ricoveri ordinari e i positivi in quarantena. Secondo quanto riporta Ansa News, lo staff di Luca Zaia è in contato diretto con le aziende produttrici del vaccino AstraZeneca e Pfizer.

Friuli Venezia Giulia 228 nuovi casi 15 i deceduti

Coronavirus Milano e Lombardia. Variante sudafricana in una scuola a Milano

La regione Lombardia oggi registra 3.724 casi e 33 vittime. Milano registra 785 positivi in più. La regione è rimaasta gialla, ma ci sono 4 zone rosse dovute alle varianti. Per quanto riguarda invece la variante sudafricana trovata a Milano si tratta di una scuola dell’infanzia.

Emilia Romagna 1.821 nuovi casi 46 le vittime.

L’Emilia Romagna diventa arancione da domenica 21 febbraio “L’indice Rt della regione attualmente a 1.06

Covid Toscana 924 nuovi casi decessi

I positivi in Toscana oggi sono 924 più 11 decessi, salgono anche le terapie intensive mentre scendono i ricoveri. La Toscana resta in zona arancione, mentre il comune di Chiusi è zona rossa.

Covid Marche oggi 488 i nuovi contagi 17 vittime

Coronavirus Abruzzo: 494 casi, 9 i deceduti

Anche la regione Abruzzo si trova di nuovo nella fascia arancio con due zone rosse a Chieti e Pescara.

Covid Roma e Lazio bollettino 990 nuovi contagi e 38 decessi

La regione Lazio registra oggi oltre nuovi contagi di cui la maggioranza sono a Roma. 1953 i guariti.

Coronavirus Umbria 301 nuovi positivi oggi

In Umbria ( regione metà rossa) i nuovi contagi sono in leggera flessione rispetto a ieri

Molise 114 nuovi positivi 5 decessi

Anche il Molise dal 21 febbraio passa in zona arancione

Coronavirus Basilicata 113 nuovi casi e decessi, stabili i ricoveri.

Campania 1.616 i contagi di oggi

La regione Campania oggi registra 1.616 nuovi casi e 29 decessi, mentre i guariti sono 2.041. Secondo il bollettino del Ministero della Salute sono oltre 69mila i casi positivi nella regione di De Luca, praticamente la Campania è il territorio con più casi covid in Italia e da domenica diventa arancione. Ci sono anche molti contagi scolastici a Napoli e Salerno, ma come detto dal governatore De Luca dipende anche dai comportamenti della popolazione.

Contagi oggi Puglia 844 nuovi contagi e 37 decessi

Coronavirus Sicilia 440 casi e 26 decessi

Covid quali regioni diventano rosse e arancioni

Durante il consueto monitoraggio della cabina di regia òe dichiarazioni di Brusaferro e il Professor Rezza indicano una leggera ripresa dei casi in Italia e in particolare nei più giovani, mentre in virtù della vaccinazione sembrano scendere i casi negli Over 80.

Per quanto riguarda invece le nuove zone rosse sempre Iss raccomanda di fare aree rosse all’interno della regione o anche comune laddove si verificano casi di varianti.

Quindi nessun lockdown come avevano scritto alcuni media. A diventare colorate di arancio invece sono tre regioni, oggi c’è stata la solita fuga di notizie ma ora è ufficiale. Come abbiamo spiegato infatti nel bollettino coronavirus di ieri, la comunicazione ai cittadini grazie al governo Draghi è destinata a cambiare.