Coronavirus Italia, contagi covid oggi 18 febbraio in tutte le regioni e provincie italiane, e le ultime notizie sulle zone arancioni.

Coronavirus Italia bollettino 18 febbraio

Contagi oggi: 13.762 ( nel bollettino di ieri 12.074 i nuovi casi )

Guariti: 17.771



Decessi: 347 (ieri 369)



Terapie intensive In totale: 2.045



Ricoverati con sintomi: 17.963 ( ieri 18.274)

Totale tamponi molecolari e antigenici: 288.458



Ecco il bollettino i nuovi casi Covid regione per regione

Valle d ‘Aosta 11 nuovi positivi

P.A. Bolzano 478 casi in più

Piemonte 501 nuovi positivi e 2 casi di variante inglese

Coronavirus Veneto, impennata dei contagi

Nella regione governata da Luca Zaia, oggi i contagi sono tornati a salire. Sono infatti oltre 1042 i nuovi positivi al Covid in Veneto, in lieve salita anche le terapie intensive mentre scendono i ricoveri ordinari e i positivi in quarantena. Secondo Ansa News, lo staff di Luca Zaia è in contato diretto con le aziende produttrici del vaccino AstraZeneca e Pfizer.

Friuli Venezia Giulia 262 nuovi casi 11 i deceduti

Coronavirus Milano e Lombardia. Variante sudafricana a Milano

La regione Lombardia oggi registra 2.540 casi e 55 vittime. Milano registra 773 positivi in più. Il Governatore Fontana ha disposto la chiusura di quattro zone in Lombardia. Si Tratta di Bollate Milano, Viggiù a Varese, Mede Pavia e Castrezzato Brescia che ora si trovano in fascia rossa. Per quanto riguarda la variante sudafricana trovata a Milano si tratta di una scuola dell’infanzia.

Emilia Romagna 1.565 nuovi casi 27 le vittime.

L’Emilia Romagna può diventare arancione, a confermarlo è stato il governatore della regione Bonaccini. “L’indice Rt della regione attualmente è di poco sopra 1”

Covid Toscana 956 nuovi casi 11 decessi

I positivi in Toscana oggi sono 956 più 11 decessi, salgono anche le terapie intensive mentre scendono i ricoveri. La Toscana ora è in zona arancione, mentre il comune di Chiusi è zona rossa.

Covid Marche oggi 532 i nuovi contagi

Coronavirus Abruzzo: 482 casi,11 deceduti 369 i guariti

Anche la regione Abruzzo si trova di nuovo nella fascia arancio con due zone rosse a Chieti e Pescara.

Covid Roma e Lazio bollettino 1.025 nuovi contagi e 41 decessi

La regione Lazio registra oggi oltre nuovi contagi di cui la maggioranza sono a Roma. 1953 i guariti.

Coronavirus Umbria 319 nuovi positivi oggi

In Umbria ( regione metà rossa) i nuovi contagi di oggi sono oltre a 15 decessi.

Molise 149 nuovi positivi decessi

Coronavirus Basilicata 113 nuovi casi e decessi, stabili i ricoveri.

Campania 1.573 i contagi di oggi

La regione Campania oggi registra 1.573 nuovi casi e 29 decessi, mentre i guariti sono 2.041. Secondo il bollettino del Ministero della Salute sono oltre 69mila i casi positivi nella regione di De Luca, praticamente la Campania è il territorio con più casi covid in Italia

Contagi oggi Puglia 844 nuovi contagi e 37 decessi

Coronavirus Sicilia 480 casi e 26 decessi

Covid quali regioni diventano arancioni da domani

Domani ci sarà il consueto monitoraggio Iss e Ministero della Salute, quindi i cambi di colore in funzione dei 21 parametri tra i quali c’è l’indice Rt. Comunque la storia che gira su mezza Italia arancione dallaa prossima settimana, è frutto di notizie di stampa, ad eccezione delle dichiarazioni di Bonaccini e a quelle di Fontana che a Bergaamo Tv ha dichiarato “”Spero che non si debba ritornare in zona arancione“. Quindi il consiglio è quello di non dare peso alle news di stampa ma aspettaare l’ufficialità.

Come abbiamo spiegato infatti nel bollettino coronavirus di ieri, la comunicazione ai cittadini grazie al governo Draghi cambia, meno chiacchiere e più fatti.