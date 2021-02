Coronavirus Italia, contagi covid oggi 17 febbraio in tutte le regioni e provincie italiane, e le ultime news sulle comunicazioni ai cittadini.

Coronavirus Italia bollettino 17 febbraio

Contagi oggi: 12.074 ( nel bollettino di ieri 10.386 i nuovi casi )

Guariti: 16.519



Decessi: 369 (ieri 336)



Terapie intensive In totale: 2.043



Ricoverati con sintomi: 18.274 ( ieri 18.463)

Totale tamponi molecolari e antigenici: 294.411



MAPPA PROTEZIONE CIVILE con tutti i dati provincie e regioni

Ecco il bollettino i nuovi casi Covid regione per regione

Valle d ‘Aosta 14 nuovi positivi

Alto Adige 450 casi positivi 5 decessi

Piemonte 959 positivi

Coronavirus Veneto, scendono ancora i ricoveri

Sono 492 i nuovi positivi nella regione di Zaia. Continuano a scendere i ricoveri nei reparti ordinari e in quelle intensive. Purtroppo anche oggi in Veneto ci sono 70 decessi.

Friuli Venezia Giulia 333 nuovi casi 7 i deceduti

Coronavirus Milano e Lombardia

La regione Lombardia oggi registra 1.764 casi e 29 vittime. Milano registra 500 positivi in più. Dopo aver accertato che nel territorio esistono tre varianti del covid il Governatore Fontana ha disposto la chiusura di quattro zone in Lombardia. Si Tratta di Bollate Milano, Viggiù a Vaarese, Mede Pavia e Castrezzato Brescia

Emilia Romagna 1025 nuovi casi 31 vittime.

L’Emilia Romagna rischia la zona arancione, a confermarlo è il governatore della regione Bonaccini. “L’indice Rt della regione attualmente è di poco sopra 1”

Covid Toscana 733 nuovi casi 22 decessi

I casi di positività in Toscana oggi sono 733 più 22 decessi, salgono anche le terapie intensive mentre scendono i ricoveri. La Toscana ora è in zona arancione, mentre il comune di Chiusi è zona rossa.

Covid Marche oggi 471 i nuovi contagi

Coronavirus Abruzzo: 438 casi, deceduti e ricoveri in salita.

Anche la regione Abruzzo si trova di nuovo nella fascia arancio con due zone rosse a Chieti e Pescara

Covid Roma e Lazio bollettino 894 nuovi contagi e 32 decessi

La regione Lazio registra oggi oltre 894 nuovi contagi di cui la maggioranza sono nella Capitale.

Coronavirus Umbria 438 nuovi positivi oggi

In Umbria ( regione rossaa a metà) i nuovi contagi di oggi sono 438 oltre a 11 decessi.

Molise 120 nuovi positivi 5 decessi

Coronavirus Basilicata 87 nuovi casi e 5 decessi, stabili i ricoveri.

Campania aumentano i casi dovuti alle varianti.

La regione Campania oggi registra 1.575 nuovi casi e 14 decessi, mentre i guariti sono 862.

Contagi oggi Puglia 883 nuovi contagi e 17 decessi

Coronavirus Sicilia 484 casi e 24 decessi

Coronavirus, come cambia la comunicazione con il governo Draghi.

A differenza di Conte Draghi parla a cose fatte, non ci saranno comunicazioni stile Grande Fratello come è successo con il precedente governo. In poche parole queste sono le parole di Draghi al Senato ” “Ci impegniamo a informare i cittadini con sufficiente anticipo, per quanto compatibile con la rapida evoluzione della pandemia, di ogni cambiamento nelle regole”

Quindi cosa cambia? Cambia il modo di comunicare, il presidente del Consiglio farà di tutto per mantenere sobrietà e serietà. Questo vale per i ministri, comee vale per il Cts e virologi vari.

Certamente ci sarà sempre un Crisanti che attacca il Veneto, o un virologo che punta alla sua visibilità, ma è difficile che ci sarà di nuovo un consulente come Ricciardi che si prende la libertà di parlare di lockdown, evitando così allarmismi e polemiche inutili

Per ora in Italia ci sono sole zone rosse all’interno dei territori regionali, e probabilmente fino al 5 marzo resterà il sistema a zone. Quello che si legge su cosa farà Draghi per ora è solo fantasia, non c’è nulla di concreto.

Quindi ci si augura tutti che le notizie su Coronavirus e Vaccini da oggi siano chiare e senza fughe di notizie che servono ai giornali che scrivono solo ipotesi.