Vasco Rossi e la sua passione per Battisti e Mogol. Ecco tre famose cover che il rocker ha dedicato ai grandi artisti anni 70

Uno stile unico e inconfondibile: le canzoni di Vasco sono immediatamente riconoscibili, sia per i testi sia per il sound rock tipico dell’artista emiliano. Ma, come tutti i musicisti, Vasco ha avuto molte influenze determinanti per la sua evoluzione come artista che non ha mai nascosto, ma anzi, ha spesso celebrato. Lucio Battisti, tanto per cominciare, ma non solo.

Sono tante le cover che negli anni ha eseguito in sala d’incisione e soprattutto durante i suoi memorabili concerti. Qua però parliamo però di una passione particolare di Vasco, e cioè proprio Lucio Battisti, anzi di Mogol e Battisti, con tre cover, tre canzoni particolari – non tutte famosissime – che il cantante di Zocca ha proposto più volte nella sua lunga carriera. Eccole.

Vasco canta Battisti: tre cover indimenticabili

Il tempo di morire

Partiamo dalla più famosa, anno 1970, classicone di Battisti/Mogol. Quella che inizia con il famoso attacco rock “motocicletta / 10 hp / tutta cromata”. Vasco l’ha cantata più volte, di sicuro nel 1996 live, poi pubblicata anche nel cd “Trasks 2”, ma anche in una versione più rara del 1995 in una festa privata a Lignano Sabbiadoro. Ricordiamo che il “tempo di morire” a cui fa riferimento Mogol nel testo è l’orgasmo…

Supermarket

“Non è un omaggio, è una provocazione, una canzone che negli anni Settanta gli intellettuali ritenevano un po’ stupida, si faceva di nascosto. C’era questa divisione assurda, e io soffrivo perché ero appassionato di Battisti, e lo definivano di destra solo perché non era impegnato, ma i suoi erano capolavori” così Vasco spiega la sua passione per una canzone “minore” di Battisti, ovvero Supermarket, tratta dall’album “amore e non amore” del 1971. E’ una canzone che ha suonato spesso, anche recentemente su Instagram. Qua nel 2010, è curiosa perché imita Battisti anche nel modo di cantarla:

La compagnia

La passione di Vasco per Battisti (anzi, per Battisti e Mogol, come precisa lui) ritorna in “La compagnia”, dall’EP “Basta poco”, in sostanza la cover della canzone di Marisa Sannia (l’originale) cantata da Battisti nel 1976. Vasco l’ha cantata più volte dal vivo, anche in occasioni intime informali, ma alla fine l’ha incisa nel 2007. Questo dimostra la genuina passione del rocker di Zocca per Battisti, “La compagnia” infatti è una piccola chicca per intenditori, ma è di quelle canzoni che Vasco ama cantare anche in privato con gli amici.

Quella della cover, ovvero della reinterpretazione, è una vera e propria arte e va saputa maneggiare bene. Un grande artista come Vasco sa mantenere lo spirito di una canzone di un artista che ama – in questo caso Lucio Battisti – ma allo stesso tempo farla sua. Questi tre esempi lo dimostrano. Ci sono anche altre canzoni di Battisti/Mogol che Vasco ama e canta in privato, ma non esistono testimonianze video, almeno per il momento.

Ricordiamo infine che Vasco è stato un cantante più o meno contemporaneo a Battisti. Per capirci, il primo 45 giri esce nel 1977, l’album “Non siamo mica gli americani!” (contenente Albachiara) esce nel 1979. In questi anni Battisti, che a breve si allontanerà sempre di più dal mondo dei media e in parte della musica, incide Amarsi un po’, Sì viaggiare, Una donna per amico… Dunque il giovane Vasco esordisce mentre il suo idolo Battisti incide alcuni dei suoi successi più noti.

