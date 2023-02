Quando ti manca il fiato di Gianluca Grignani. Testo, video e cosa significa la ballata rock dedicata al suo controverso rapporto con il padre.

Gianluca Grignani, con “Quando ti manca il fiato” è tornato al Festival di Sanremo per la settima volta in carriera, chiudendo al dodicesimo posto assoluto. A 51 anni, Grignani è uno dei pochi veri rocker in attività in Italia, deve moltissimo al Festival di Sanremo che lo ha tenuto a battesimo nel 1995 quando partecipò alla competizione Sanremo Giovani piazzandosi sesto con “Destinazione Paradiso”. Per questo è tornato presentando la sua nuova ballata rock intensa ed emotiva dai forti contenuti personali.

Approfondiamo allora qual è il reale significato dell’ultima canzone di Grignani, dando uno sguardo al testo del brano, ma prima ascoltiamolo di seguito.

Video Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”

Questo il video ufficiale della sua canzone, girato da Grignani negli studi Multiset della Bicocca in un gioco di chiaro scuro, tra fumo, bizzarre inquadrature in una bacinella d’acqua (dove sicuramente manca il fiato) e un gran finale con pioggia catartica e liberatoria.

Quando ti manca il fiato, testo nuova canzone di Grignani

Mio padre tornava la sera

Ed era forte quando era in vena

Questo lo ricordo bene

Sì questo lo ricordo bene

Mio padre era uno dei tanti

Ma era il mio eroe quando mi sorrideva

Vivevamo ancora insieme

Questo lo ricordo bene

E poi… non ricordo più

Dopo vent’anni dalla terra dei ricordi

Mi chiamano

(Mi chiamano)

Spaccando in due il silenzio

Con uno squillo del telefono

Ciao sono papà

Come va Gianluca?

Ma no che non sto male

Ma quando accadrà

Tu verrai o no al mio funerale

Tu verrai o no?

Ed io non ho parlato più

Ho tenuto tutto dentro

E ho messo giù

Poi ci ho pensato su

Sì ci ho pensato su

Ciao papà o addio papà

Io ti perdono

Le mie lacrime sono sincere

Ma c’è chi non lo farà

Tu accettala la verità

E in mezzo a chi finge cordoglio

Sarò il tuo orgoglio

Perché chi ha troppa libertà

Non ha parole,

Quando fa male ma male davvero

Sono coltelli che cadon dal cielo

Fan sanguinare anche l’uomo più duro

Anche se son cresciuto da solo

A modo mio

Sì e tu sai a modo mio

Ciao papà o addio papà

Questa canzone te la canto adesso

Perché tu sappia che ti amo lo stesso

E per il resto ognuno giudichi se stesso

Questa è l’unica legge

Che conosco e rispetto

Ti ricordi quando ti dicevo

Che la vita chiede i conti al passato

Proprio quando ti manca il fiato

E chi sa la verità

Mi dica perché faccio fatica a staccare le dita

Oh oh

A smettere di suonare

Quando la musica è finita

È questo che devo imparare… da te

Forse non volevi o me lo hai insegnato?

Non fare accordi con i ricordi

Quando ti manca il fiato

Grignani, “Quando ti manca il fiato”, il significato

Come sua abitudine il cantautore milanese mette in gioco tutto se stesso in una canzone generosa ed estremamente emotiva. Qui vengono fuori tutte le sue insicurezze di quando, da ragazzo, subisce la separazione dei suoi genitori e l’allontanamento di suo padre Paolo.

Ora, cinquantenne, a sua volta separato dopo oltre vent’anni di relazione con la donna che gli ha dato quattro figli, Grignani fa i conti con i ricordi. Lo spunto è una telefonata del padre che dopo molti anni si fa vivo per chiedergli se – quando accadrà l’irreparabile – andrà al suo funerale…

Il testo è una intensa seduta analitica che fa luce su un rapporto difficile che si alza a un nuovo livello e che a poco a poco si risolve con comprensione e tenerezza reciproca. Il figlio comprende gli errori del padre, e forse attraverso quelli inizia a capire anche i propri: “Non fare accordi con i ricordi” dice il testo che ha un paio di passaggi di straordinaria intensità poetica: “l’amore che c’è non finisce mai”. E ancora “ti amo lo stesso, e per il resto… che ognuno giudichi solo se stesso…”

L’arrangiamento della canzone è di rara bellezza. Soprattutto grazie a un gioco di chitarre rock e di archi che si chiude in un crescendo orchestrale che prelude a un grandioso finale.

Gianluca Grignani, album e tour

“Quando ti manca il fiato”, secondo nella classifica del premio della critica Mia Martini della stampa per soli sei punti, è stato pubblicato fino ad oggi come singolo. Ma il cantautore sarebbe al lavoro su molto materiale realizzato dal 2014 a oggi, e dunque dal suo ultimo album in studio “A Volte Esagero”.

Grignani, dopo dieci dischi sta pensando addirittura a una trilogia. Ma al momento non ci sono notizie su quello che sta realizzando, né concerti in programma.

La sua ultima data, un concerto evento al Fabrique di Milano per celebrare i 25 anni del suo secondo album “La Fabbrica di Plastica” – show rinviato di quasi due anni a causa della pandemia – è stato qualcosa di incredibile tra improvvisazioni, scaletta stravolta e una enorme intensità ed empatia. Ma Grignani è così. Prendere o lasciare. Anima sicuramente tormentata, molto rock: e imprevedibile.

