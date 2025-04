Cesare Cremonini, Elisa. Nonostante tutto. Video

Nonostante tutto: l’ultimo duetto di Elisa e Cremonini. Video, testo e di cosa parla la canzone pop internazionale.

Nonostante tutto di Elisa e Cesare Cremonini è il brano che rinnova la collaborazione fra 2 grandi cantautori della musica italiana. Il singolo infatti è il seguito di “Aurore boreali” (presente nell’album Alaska baby di Cremonini) e ha un carattere esplosivo.

Video Nonostante tutto di Cesare Cremonini

Il video ufficiale della canzone è stato girato da Enea Colombi. Ecco in anteprima parte del video (disponibile nella versione integrale su YouTube fra poche ore) definito dal cantante bolognese “pazzesco”.

Questa clip ci mostra un’atmosfera misteriosa, dove si intravedono le figure dei due cantanti, ma ci fa sentire anche il sound potente e dal respiro internazionale.

Con un mix perfetto di intensità emotiva, arrangiamento moderno e una performance vocale da brividi, Nonostante tutto si candida a diventare una delle canzoni italiane più amate del 2025. Una vera hit che esalta l’incontro tra due voci uniche e una produzione curata in ogni dettaglio. Ma ora vediamo di cosa parla.

Nonostante tutto: testo e significato

Il brano si distingue non solo per il suo arrangiamento moderno e coinvolgente, ma anche per il testo intenso, che parla all’anima di chi ascolta. Una canzone che suona come un inno alla resilienza, un incoraggiamento ad andare avanti…nonostante tutto. Quindi il tema principale è la capacità di affrontare le difficoltà e proseguire nonostante le sfide della vita.

Come ha spiegato in un post sulla sua pagina Instagram per Cremonini l’inedito racconta il lato oscuro che porta alla passione per la musica, fonte inesauribile di felicità. E di sicuro con questa nuova hit i due rendono felici i tanti fan che amano l’unione di queste voci diverse, ma perfettamente compatibili.

Elisa e Cremonini collaborano ancora

Nonostante tutto è un altro duetto di successo per Cremonini, dopo quello in San Luca con Luca Carboni. Prima ancora aveva collaborato con Elisa nel 2017 con l’indimenticabile esibizione dal vivo del brano “Poetica“, poi inserito in un album dedicato ai live di Cremonini.

I due cantanti italiani si conoscono dall’inizio delle rispettive carriere, ma solo negli ultimi mesi hanno collaborato in studio. Durante questa attività hanno scoperto di sapersi stimolare a vicenda, di “essere un tempio l’uno per l’altro“. Per questo il sodalizio musicale si estende anche ai concerti: Elisa si esibirà con il cantante bolognese in diverse date del Cremonini Live 2025 in Italia.

