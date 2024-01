Giro con te è il nuovo singolo di Calcutta. Video, testo e cosa significa realmente l’ultimo brano del cantautore di Latina.

Dopo il successo di “2 minuti” Calcutta torna con una nuova canzone dal titolo “Giro con te“. Un altro brano indie pronto a fare innamorare i suoi fan nel 2024, grazie ad uno stile inconfondibile e a parole sempre originali e romantiche utilizzate nel testo. Vediamo allora di cosa parla il brano, ma prima ascoltiamolo da YouTube.

Calcutta – Giro con te video

Testo Giro con te, la canzone di Calcutta

Poi non te l’ho chiesto se era un sorriso o un coltello

Tu volevi salire, io volevo parlarti all’orecchio

E sotto casa mia mi sembrava di perdermi

Solo per restare ancora, ancora un po’

Mi saluti, sta arrivando Firenze 21

Quattro minuti e ricomincia il futuro Sono stato un po’ solo

Ho perso il tuo numero solo per dirtelo

Che l’anno passato è stato uno schifo

E ancora qui crolla un po’

Io volevo solo un giro con te prima dell’apocalisse

E che tutto finisse ben oltre il limite Sento i tuoi passi lenti

Carezze sulle pozzanghere come due carri armati

Sono amanti violenti i numeri delle pagine

E sotto casa mia mi sembrava di perdermi

Ed io che riprovo ancora, ancora un po’

Ricercandoti dentro l’aria come il naso di un cane antidroga Sono stato un po’ solo

Ho perso il tuo numero solo per dirtelo

Che l’anno passato è stato uno schifo

E ancora qui crolla un po’

Io volevo solo un giro con te prima dell’apocalisse

E che tutto finisse ben oltre il limite E ora abbaiano i cani

Va a fuoco domani e il vento si vendica

E resterò fermo solo per credere che gli altri si muovono

Io volevo solo un giro con te prima dell’apocalisse

E che tutto finisse ben oltre il limite No, non voglio che mi passi accanto ancora, no

Soltanto dentro le canzoni non si può

I sassi contro il vetro non tornano indietro, uh-uh-uh Sono stato un po’ solo

Ho perso il tuo numero solo per dirtelo (solo per dirtelo)

Che l’anno passato è stato uno schifo

E ancora qui crolla un po’

Io volevo solo un giro con te prima dell’apocalisse

E che tutto finisse ben oltre il limite E ora abbaiano i cani

Va a fuoco domani e il vento si vendica

E resterò fermo solo per credere che gli altri si muovono

Io volevo solo un giro con te prima dell’apocalisse

E che tutto finisse ben oltre il limite

Significato ultima canzone di Calcutta

Leggendo con attenzione le frasi di questo brano si capisce che parla di solitudine e del desiderio di fuggire prima dell’arrivo di un imminente apocalisse. Il cantante racconta lo schifoso anno appena trascorso e la voglia di rivivere la bellezza del tempo che fu, anche solo per un attimo intenso.

Una canzone all’apparenza leggera, ma in realtà profonda come nello stile di Calcutta. Infatti alterna frasi d’amore rap a un senso di nostalgia verso una connessione con l’altra persona ormai persa.

Insomma il brano contenuto nel nuovo album intitolato “Relax”, suscita sensazioni inaspettate in chi ascolta, che però diventano tremendamente chiare in questo testo. Come sempre ben fatto da Edoardo D’Erme (il vero nome di Calcutta).

Concerti Calcutta 2024

Oltre al nuovo album e al nuovo singolo “Giro con te”, il 2024 vedrà il cantante italiano protagonista in un tour di concerti in calendario durante l’estate. Ecco tutte le date dei concerti 2024 di Calcutta e dove si terranno:

22 giugno 2024, a Lignano Sabbiadoro (stadio G.Teghil)

26 giugno, a Servigliano (Parco della pace)

28 giugno, a Bari

30 giugno a Roma (Rock in Roma)

5 luglio, ad Alba (Piazza Medford)

7 luglio, a Ferrara (piazza Ariostea)

17 luglio, a Milano (Ippodromo Snai-San Siro)

20 luglio, Alghero (Anfiteatro Ivan Graziani)

28 luglio, Capaccio Paestum (Planet Arena Templi di Paestum).

Queste le date da segnare in calendario se amate Calcutta e volete ascoltare live i suoi successi, ma anche i nuovi brani. Come 2 minuti e Giro con te, entrambi canzoni che ascolteremo ancora per diversi mesi in radio o su Spotify, visto che i ritornelli si stampano in testa, grazie a melodie uniche e parole sempre messe al posto giusto.

