Sofía Reyes con Casualidad e Dancing on Dangerous è tra le regine dell’estate. Due canzoni, due tormentoni estivi.

Con due singoli come Casualidad, con Pedro Capò, e Dancing on Dangerous con Sean Paul, Sofia Reyes è la vera regina dell’estate 2021 a livello globale. Due hit, due tormentoni in cima agli ascolti di Spotify da mesi in tutti i paesi del mondo. Tra le tante canzoni estate 2021, la cantante messicana spicca con ben due brani.

Partiamo dall’ultima, “Casualidad”, una delle canzoni del momento, scritta dalla cantante messicana in collaborazione con lo stesso Pedro Capò. Una canzone d’amore, di incontri, di vita, con il sound tipico del pop latino. Leggera, allegra, così come il video, molto colorato e senza dubbio estivo. Eccolo:

Sofía Reyes & Pedro Capó – Casualidad

Ma, se con Casualidad la Reyes sta per l’ennesima volta macinando ascolti in streaming e record nelle classifiche globali, questo non è tutto. Infatti, tanto per andare sul sicuro, la cantante messicana ha DUE tormentoni in giro: l’altro è Dancing on Dangerous, uscito mesi fa, ma tuttora molto ascoltato, assieme al veterano delle hit latine Sean Paul. Il tormentone è realizzato dal dj kazako Imanbek. Curiosità: ha avuto enorme successo in Russia. Ecco il video:

Imanbek, Sean Paul, Sofia Reyes – Dancing on Dangerous

Sofia Reyes insomma sembra abbonata ai successi, in particolare a quelli estivi. Se guardiamo le altre sue canzoni, molte sono state grandi hit anche in Italia. Ad esempio ricorderete “Il tuo profumo”, tormentone dell’estate scorsa, con Fred De Palma. Ecco il video:

Fred De Palma & Sofia Reyes – Il tuo profumo

O, ancora, R.I.P., con i featuring di Rita Ora & Anitta, grandissima hit su Spotify e che oggi conta ben 193 milioni di views su Youtube. Se non la conoscete e volete qualcosa di allegro ed estivo, recuperate ora:

Sofia Reyes – R.I.P. (feat. Rita Ora & Anitta)

Facciamo qualche passo indietro e arriviamo a “1, 2, 3”, mega-successo mondiale di pop latino – reggaeton, disco d’oro in Argentina, Messico e Italia, disco di platino in Spagna e Stati Uniti, dove è stato un vero e proprio tormentone. Il video della canzone, realizzata in collaborazione con Jason Derulo & De La Ghetto, ha oggi oltre 656 milioni di visualizzazioni su Youtube. Eccola:

Sofia Reyes – 1, 2, 3 (feat. Jason Derulo & De La Ghetto)

Chi è Sofía Reyes e le sue canzoni

Sofía Reyes ha 26 anni ed è nata a Monterrey nel 1995, in Messico. Da quando aveva 17 anni vive a Los Angelesi, in California. Da giovanissima debutta con singoli di pop latino collaborando spesso con rapper. Nel 2014 la prima hit “Muévelo”. Nel 2015 recita un una famosa telenovela argentina, ma continua a macinare singoli, collaborazioni e successi. Nrl 2017 esce il suo unico album “Louder!” che contiene 12 tracce, molte delle quali sono diventate singoli e hit di successo. Tantissimi i singoli e altrettante le collaborazioni, come abbiamo visto. Al momento è una delle star mondiali della musica latina e ha collabotrato con Michael Bublè, Sean Paul, Jason Derulo, Piso 21, Fred de Palma, Prince Royce e moltissimi altri.

Vedi anche: