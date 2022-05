Chi vincerà l’Eurovision 2022 secondo i bookmakers. C’è un band favorita

Chi vincerà l’Eurovision 2022? Ucraina, Italia o Svezia. Questi i tre favoriti, ed ecco perché, almeno secondo le quote dei bookmakers.

Secondo molti, e in particolare secondo i bookmakers che si occupano di scommesse, la vittoria all’Eurovision Song Contest 2022 è quasi scontata. Forse non avete mai sentito il loro nome ma tra poco capirete il perché della probabile vittoria.

Eurovision 2022, i favoriti

Si tratta della Kalush Orchestra, gruppo che rappresenta l’Ucraina, che secondo i siti di scommesse ha il 42% di probabilità di vincere. Un gruppo hip hop che porta un pezzo pop che mescola generi diversi, e che ovviamente sarebbe favorito come gesto di sostegno per l’Ucraina, in guerra dopo l’invasione da parte della Russia. I boomakers danno la loro vittoria tra l’1,6 e l’1,97, insomma quasi scontata. Questa la canzone:

Kalush – Stefania

Ma, si sa, a volte le cose non vanno così. Quali sono gli altri favoriti alla vittoria all’Eurovision 2022 secondo i bookmakers? L’Italia, ancora una volta! Infatti al secondo posto troviamo i nostri Mahmood e Blanco, con probabilità del 15%. La canzone è Brividi, naturalmente, in quanto canzone vincitrice di Sanremo 2022, e le quote variano dal 4 al 6,5. Sarebbe bello per l’Italia, dopo l’enorme successo dei Måneskin l’anno scorso, ma forse è improbabile, proprio perché l’Italia ha già vinto di recente, e poi perché la vittoria all’Ucraina sarebbe un gesto politico importante.

Mahmood e Blanco – Brividi

Al terzo posto tra i favoriti c’è invece una cantante svedese, Cornelia Jakovs, con la canzone Hold me closer. Le probabilità di vittoria sono dell’11%, quindi a sorpresa potrebbe essere la classica “tra due litigante il terzo gode” e vincere l’Eurovision. In realtà non tanto a sorpresa, è molto talentuosa e molto brava, e la Svezia è la nazione che ha vinto più volte l’Eurovision.

Cornelia Jakovs – Hold me closer

E c’è anche Achille Lauro…

Se siete abili scommettitori o scommettitrici non dovreste farvi scappare però l’opportunità della nazione vista come meno favorita, e dunque con la quotazione più alta. Si tratta di San Marino, grazie ad Achille Lauro, con la canzone Stripper. La probabilità che vinca è data a meno dell’1%, ma la quotazione è a 140. Significa che se si scommette un euro se ne vincono 140…

Ricordiamo che l’evento inizia domani 10 maggio 2022 e si concluderà il 14 maggio al PalaOlimpico di Torino. Si svolge in Italia proprio grazie alla precedente vittoria del nostro paese con i Måneskin con Zitti e buoni. A condurre la serata saranno Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika.

