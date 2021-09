Quali sono le canzoni più ascoltate alla radio? TOP 10 settembre

Le canzoni più ascoltate in radio nella prima settimana di settembre 2021.

Ed Sheeran e Marco Mengoni sono ancora i più ascoltati ovunque, in radio e non solo, ma – ormai alla fine dell’estate – si affacciano diverse new entry. Ecco le canzoni più ascoltate in radio al momento.

Classifica canzoni ascoltate in radio settembre 2021

Ed Sheeran – Bad Habits

Marco Mengoni – Ma stasera

The Kid Laroi & Justin Bieber – Stay

Kungs – Never Going Home

Blanco & Sfera Ebbasta – Mi fai impazzire

Fedez & Achille Lauro feat Orietta Berti – Mille

The Weeknd – Take my breath

Camila Cabello – Don’t Go Yet

Noemi e Carl Brave – Makumba

Shouse – Love Tonight

Canzoni 2021, finisce l’estate, arrivano le novità

Come abbiamo visto ci sono molte delle canzoni e dei tormentoni estivi 2021, ma anche diversi new entry.

Ai primi posti ci sono stabili “Ma stasera” di Marco Mengoni al secondo posto e “Bad Habits” di Ed Sheeran al primo. Ma basta scendere di poco per torvare una novità come “Stay” di The Kid Laroi con Justin Bieber.

E ancora, uno che nelle classifiche è sempre ai primi posti, il solito The Weeknd con “Take My Breath”, seguito da Camila Cabello e la sua hit Don’t Got Yet.

Una new entry imprevedibile è quella di “Love Tonight”, singolo house prodotto dal duo australiano Shouse, con un coro di tanti artisti australiani in stile We are the World. Il pezzo è del 2017, ma grazie ad alcun remix è diventato un tormentone recentemente nel 2021.

Poco più sotto troviamo ancora Madame con Marea, appena uscita con il nuovo singolo Tu mi hai capito con Sfera Ebbasta, e in salita nella classifica anche Mahmood ed Elisa con Rubini, un probabile successo delle prossime settimane.

Queste le canzoni più ascoltate in radio al momento, arrivati alla prima settimana di settembre 2021. Una fase di transizione tra i tormentoni estivi e le novità autunnali.

Nelle prossime settimane vedremo quali saranno i brani che resisteranno alla fine dell’estate e quali invece dimenticheremo. Intanto, come sempre, buon ascolto!

