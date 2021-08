Le canzoni più ascoltate dell’estate su Spotify (al mondo e in Italia)

Good 4 u di Olivia Rodrigo prima a livello mondiale. Ma i Maneskin dominano ovunque. Le canzoni più ascoltate dell’estate 2021 su Spotify al mondo e in Italia

L’estate 2021 si avvia al termine ed ecco le canzoni più ascoltate su Spotify nel periodo tra il 29 maggio e il 22 agosto. Possiamo dire subito che è senza dubbio stata l’estate dei Maneskin, anche a livello mondiale. Il gruppo vincitore del festival di Sanremo è secondo al mondo con Beginn’ e dodicesimo nella top 20 mondiale con “I wanna be your slave”. Ma vediamo anche tutti gli altri.

Maneskin – Beginn’

Canzoni estate 2021, In Italia il cantante dell’estate è sangiovanni

Non una sorpresa ma una conferma: la canzone più in ascoltata in Italia durante l’estate 2021 è “malibu” di sangiovanni, vera sorpresa dell’anno, che supera i 56 milioni di ascolti. A seguire BLANCO con Sfera Ebbasta con “Mi fai impazzire. Poi il tormentone dell’estate dello strano trio Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti “Mille”.

Poi troviamo Nuovo range di Rkomi, Sfera Ebbasta e Junior K, e ancora Un bacio all’improvviso di Rocco Hunt e Ana Mena. Nomi diversi da quelli che vediamo nelle classifiche radiofoniche, ma questa differenza l’abbiamo notata già più volte in passato.

sangiovanni – malibu

Top canzoni estate: i Maneskin regnano anche a livello mondiale

Come abbiamo visto al primo posto della top 5 di Spotify per l’estate 2021 c’è Olivia Rodrigo, ma al secondo troviamo gli italiani Maneskin. Dopo il successo di Sanremo e all’Eurovision 2021 con Zitti e buoni, il gruppo rock conquista questo ennesimo record. Seguono “Todo De Ti” di Rauw Alejandro, poi Lil Nas X con “MONTERO (Call Me By Your Name)” e ancora Doja Cat e SZA con “Kiss Me More”. Ma, andando avanti nella classifica di Spotify, al dodicesimo posto ritroviamo i “nostri” Maneskin con “I Wanna be your slave”, a conferma del grandissimo successo del gruppo quest’anno.

olivia rodrigo – good 4 you

Ma ci sono anche i podcast…

Infine una curiosità per quanto riguarda i podcast, sempre più seguiti su Spotify: al primo posto quello che pubblica le lezioni di Alessandro Barbero, al secondo Muschio Selvaggio del cantante Fedez e dello youtuber Luis, poi Demoni Urbani, The Essential e il podcast del programma radiofonico La Zanzara.

