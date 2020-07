Le grandi cantanti liriche afroamericane negli scatti del fotografo ufficiale del Metropolitan Opera. Donne carismatiche e talentuose. Vere dive.

Donne, nere, cantanti. Ma soprattutto: dive. “Diva” è una parola che oggi si usa con leggerezza. Viene dal latino ed era la divinità pagana femminile per eccellenza. Nell’ambiento del teatro e del cinema erano le grandi star dell’epoca, quelle adorate, venerate, capaci di affascinare il mondo con il loro carisma e la loro arte sublime.

Molto prima di star nere come Beyoncé, al “Met” (il Metropolitan Opera House, uno dei più prestigiosi teatri d’opera del mondo) si esibivano grandi cantanti di colore. Vere dive. Leontyne Price, Mattiwilda Dobbs, Martina Arroyo e molte altre. Sguardi fieri e magnetici, nei costumi teatrali, immortalati dal fotografo ufficiale del Met, Louis Mélançon. Foto stupende che rimandano a un altro mondo e ci ricordano che forse dovremmo usare il termine “diva” con più parsimonia.

Grandi cantanti nere d’opera

LEONTYNE PRICE

Attiva dagli anni 50 fino alla fine degli anni 80, è stata una delle più grandi dive della musica lirica. Una delle prime afroamericane a debuttare al mitico Metropolitan di New York. Famosa per i suoi ruoli verdiani, fu protagonista anche di tanti drammi di Puccini. Un vero e proprio mito.

MARTINA ARROYO

Soprano afroamericano di origini portoricane, ha cantato praticamente tutto: da Gershwin a Mascani, da Mozart a Puccini, e soprattutto molto Verdi e Wagner. Una vera diva, che decise di ritirarsi all’apice del successo, per dedicarsi all’attività di insegnante di canto.

FELICIA WEATHERS

Soprano nata a St.Louis, nel Missouri, ha cantato in tutti i più grandi teatri del mondo ed era particolarmente amata dal mitico direttore Herbert von Karajan. Le sue interpretazioni come Salome, Aida e Madama Butterfly restano memorabili. Ha cantato fino al 1999 e oggi è considerata una delle grandi dive dell’opera.

RERI GRIST

Soprano di New York, inizia con i musical, poi passa all’opera. Strauss, Donizetti e soprattutto Mozart tra i suoi compositori del cuore. E’ stata tra le prime cantanti afroamericane ad avere successo mondiale. Da qualche decennio si dedica all’insegnamento.

GLORIA DEVY

Grandissimo soprano svizzero-americano, con una carriera strabiliante dagli anni 50 agli anni 80. Memorabile la sua Aida di Verdi: fu la prima donna nera a interpretare questo ruolo al Metropolitan di New York. Anche grazie al suo enorme successo, da vera diva, la generazioni successive di cantanti d’opera afroamericane hanno avuto lo spazio che meritavano.

GRACE BUMBRY

Una carriera lunghissima per un’altra delle grandi cantanti nere che hanno finalmente rotto quel muro che separava l’opera dalle donne afroamericane. Una diva dal successo mondiale e dalla carriera lunghissima, con un repertorio che ha spaziato da Bellini, Massenet, Puccini, Strauss e ovviamente tantissimo Verdi.

SHIRLEY VERRETT

Non senza qualche difficoltà, arrivò a studiare alla prestigiosa Juilliard School di New York. Ebbe una lunga carriera di successo, ma raccontò in un libro i tanti episodi di razzismo di cui fu vittima, in anni in cui una “diva nera” era impensabile. Dopo decenni di opere, tra Donizetti, Berlioz, Rossini e Verdi, si dedicò all’insegnamento.

MATTIWILDA DOBBS

A molti di noi oggi è un nome che non dice nulla, eppure si tratta di una vera e propria leggenda. È stata la prima cantante nera ad esibirsi alla Scala (nel 1953), tanto per fare un esempio, e la prima ad avere un ruolo da protagonista al San Francisco Opera. Una carriera lunga e piena di trionfi per una cantante talentuosissima e coraggiosa. È morta nel 2015 all’età di 90 anni.

