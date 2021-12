Saldi Zara 2022. Sconti offerte promozioni cappotti vestiti

Saldi Zara 2022, dai piumini ai cappotti, vestiti fino agli stivali borse e accessori, le date di quando iniziano e quando finiscono i saldi di Zara donne nei negozi e online.

I saldi di Zara 2022 iniziano nei negozi la prima settimana di gennaio secondo il calendario dei saldi invernali. Tuttavia sono già iniziati gli sconti su Zara online dove ci sono promozioni fino al 40%. Ecco le migliori occasioni su cui investire ora senza attendere la data ufficiale dei saldi nella tua regione.

Saldi Zara inverno 2022: cappotti e piumini

Se stai cercando una pelliccia ecologica di tendenza da abbinare all’abbigliamento casual da streetwear questo giubotto in color cammello puoi abbinarlo con i pantaloni o con gli abiti midi. Costava 69 euro, scontato lo paghi 39,95 euro

Sempre in color cammello ma abbellito da bottoni dorati è il cappotto corto dallo stile più classico e da combinare con abiti e pantaloni. Il prezzo scontato è di 49,95 euro.

In aggiunta a questi sul sito Zara online trovi cappotti imbottiti lunghi, giubbotti piumini sempre scontati del 40%

Saldi Zara 2022: vestiti

Per quanto riguarda i vestiti tra gli abiti corti e quelli midi c’è ampia scelta in questo momento su sito di Zara donne. Tra le migliori proposte c’è questo abito con collo alto e gonna ampia a pieghe, e che viene nei colori moda inverno 2022, blu, nero e marrone. Costa meno di 13 euro.

Saldi scarpe e stivali Zara

Se vuoi un paio di scarpe eleganti da sfruttare anche per le cerimonie primaverili non farti sfuggire il modello simile a quello del film “Sexy and the city” . Altrimenti punta sugli stivali e stivaletti di tendenza per l’inverno 2022.

E infine, maglie bluse, camicie animalier con fiocco, borse piccole colorate, modelli di tracolle zaini imbottiti rossi o verdi è tutto quello che puoi trovare su Zara saldi online ora prima della data d’inizio degli sconti invernali

