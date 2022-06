Sfilate, la Moda a Roma riparte da Valentino Couture

Roma vuole la moda e Piccioli designer di Valentino ha voluto Roma. Le date della sfilata Couture sotto il cielo stellato di Roma a Trinità dei Monti.

La moda torna a Roma e lo fa in grande stile con la sfilata di Valentino Couture autunno inverno 2022 -2023. Sarà un grande evento che coinvolge le istituzioni pronte a rilanciare la moda nella capitale.

Moda a Roma le date della sfilata di Valentino

Il giorno 8 luglio 2022 per la città di Roma sarà una data da ricordare, torna a sfilare Valentino e almeno per una sera la capitale torna a sognare, perché tutto quello che esce dall’atelier romano della Maison Valentino è frutto di tali abilità artigianali che solo a Piazza Mignanelli sono capaci di realizzare.

“Sarà un evento mondiale” Ha detto il sindaco Gualtieri in conferenza stampa che – spiega come la capitale intende riprendersi il suo ruolo nella moda italiana.

Tuttavia non si tratta del primo ritorno di Valentino a Roma ci sono stati altri precedenti anche nel 2020 a Cinecittà ma a porte chiuse causa pandemia. Questa volta invece la sfilata si svolgerà in una passerella che collega due delle più belle piazze della capitale.

“Sarà una sfilata inclusiva” diversa da quelle che si tengono a Milano dove i brand non coinvolgono la città ma restano chiusi nel loro mondo. A confermare infatti che si tratta di un evento diverso dalle solite sfilate è proprio il direttore creativo di Valentino Pierpaolo Piccioli che sognava da tempo di “presentare la collezione sotto le stelle del cielo romano”

Le parole di Piccioli

“Oggi Valentino è il marchio di una community, inclusiva, che riempie di senso la bellezza e condivide valori. La moda, oggi più che mai, ha il dovere di dare voce a chi non l’ha, di difendere i diritti delle persone messe in pericolo”

Insomma per una sera torna la moda e l’eleganza anche a Roma, le premesse per dare continuità secondo quanto dichiarato dl sindaco della capitale ci sono tutte, e speriamo sia la volta buona.. In fondo proprio da Roma vengono nomi che hanno contribuito a fare la storia della moda italiana, tra questi: Laura Biagiotti, Gattinoni, Sarli Couture, le Sorelle Fontana, oltre allo stesso Valentino.