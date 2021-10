Regione Lombardia nuovi bandi 2021. Contributi imprese

Regione Lombardia bando nuova impresa, 4 milioni di euro. Ecco come richiedere i contributi a fondo perduto per le imprese. Requisiti, importi e spese ammissibili.

Regione Lombardia e Unioncamere, hanno previsto contributi per sostenere la nascita di nuove imprese sul territorio, dopo le difficoltà causate dal covid. La dotazione finanziaria per questa misura (4 milioni di euro), copre parzialmente i costi sostenuti per l’avvio di una nuova attività.

Vediamo quindi chi sono i destinatari di questo incentivo, come richiederlo, a quanto ammonta e quali sono le spese ammesse.

Finanziamenti regione Lombardia nuove imprese 2021, beneficiari

In base a quanto previsto dal bando regionale, possono accedere al beneficio le micro, piccole e medie imprese che:

hanno aperto una nuova attività con sede legale e operativa in Lombardia, dal 26 luglio 2021 in poi.

Sono in regola con l’iscrizione al registro delle imprese della propria camera di commercio.

Sono in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Non abbiano forniture in essere con la camera di commercio di pertinenza.

Rientrano in una delle categorie lavorative individuate.

In riferimento a quest’ultimo punto, l’avviso spiega che riguarda le attività di commercio, terziario, manifatturiero e artigianali. Inoltre sono incluse le nuove imprese iscritte all’Albo di quelle agromeccaniche di Regione Lombardia. Il codice ATECO rientrante in una di queste categoria deve essere primario.

Contributo nuova impresa Lombardia, domanda online

La presentazione delle istanze può avvenire esclusivamente online, con firma digitale, sul sito webtelemaco.infocamere.it. A partire dalle ore 14:30 del primo dicembre fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2021.

Per accedere al sito e completare la procedura è necessario avere le credenziali SPID, CIE o CNS. Una volta effettuato l’accesso, bisogna selezionare il bando bando Nuova impresa 2021, compilare il form con i dati e allegare tutti modelli richiesti. Incluso il prospetto delle spese per cui si richiede il contributo. A questo punto non resta che selezionare il tasto “invio pratica”.

L’assegnazione del contributo avverrà poi con procedura a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste e fino ad esaurimento risorse. Il procedimento con la valutazione delle istanze e l’erogazione del contributo, si concluderà entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione.

Importo contributo alle imprese regione Lombardia e spese ammesse

L’agevolazione copre il 50% delle spese ammissibili sostenute. L’importo massimo del contributo può arrivare fino a 10.000 euro e ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda per l’incentivo.

Questo l’elenco delle spese ammissibili per il conseguimento del contributo a fondo perduto, tratto direttamente dall’avviso pubblico regionale:

Trovate ogni altra informazione, compreso l’elenco di tutti i codici ATECO ammessi all’iniziativa, nel documento qui allegato e in formato pdf da scaricare.

Abbiamo visto le informazioni salienti sui nuovi bandi 2021 della Regione Lombardia. Si tratta di contributi a fondo perduto per la copertura delle spese sostenute per avviare un’impresa. In sintesi, per richiederlo bisogna possedere i requisiti descritti e presentare domanda online, allegando i documenti che testimoniano le spese ammissibili sostenute.

