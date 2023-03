Reddito di cittadinanza, date pagamenti Inps a marzo 2023. Quando caricano la carta Rdc in questo mese e quali sono le ultime sul sussidio statale.

Reddito di cittadinanza, a marzo 2023 i pagamenti arrivano come di consueto entro la fine del mese. Tuttavia l’Inps eroga il sostegno nazionale per disoccupati in data diversa a seconda dei beneficiari. Quindi anche a marzo non esiste una data valida per tutti, ma ci sono delle differenze, che approfondiamo in questo articolo.

Vedi anche: Cosa comprare con il reddito di cittadinanza elenco

Quando pagano Rdc a marzo 2023

Il pagamento del reddito di cittadinanza di questo mese viene effettuato dall’Inps entro due date diverse:

il 27 marzo 2023, per chi già lo ha già ricevuto nei mesi precedenti. In caso di ritardi l’accredito arriva comunque entro fine mese, come conferma l’account Facebook Inps per la famiglia

per chi già lo ha già ricevuto nei mesi precedenti. In caso di ritardi l’accredito arriva comunque entro fine mese, come conferma l’account Facebook Inps per la famiglia il 15 marzo 2023 per chi percepisce il sussidio per la prima volta o ha rinnovato il beneficio.

Queste date sono indicative, infatti il giorno del saldo sulla carta Rdc cambia per ogni beneficiario. Al netto dei nuovi percettori però l’Inps paga il sussidio a partire dal 24 del mese in poi. Quindi possono esserci delle differenze solo di alcune ore o giorni da un destinatario all’altro.

Quando pagano l’assegno unico di marzo su Rdc

Il pagamento dell’assegno unico di marzo 2023 spetta anche ai percettori del reddito di cittadinanza, ma solo se con figli a carico. In questo caso l’accredito della somma avviene contestualmente a quello del sussidio per disoccupati, di conseguenza anche questi soldi si ricevono sulla card rdc entro la fine del mese.

E’ possibile verificare lo stato del pagamento, ovvero se è stato già disposto dall’Inps e in che data, accedendo al sito internet www.inps.it. Per compiere questa operazione bisogna utilizzare le credenziali Spid di accesso, oppure Cie o Cns. Una volta concluso il login vi basterà cliccare nella sezione “reddito di cittadinanza” e selezionare “servizio” prima e “Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza” poi, per avere le informazioni sui pagamenti in arrivo.

Che novità ci sono su Rdc e quanto dura ancora

Abbiamo visto quando si prende il reddito di cittadinanza nel mese di marzo, tuttavia sappiamo che l’intenzione del governo Meloni è quello di cancellare questo sussidio. Ma questo non avverrà subito, bensì dal 2024 anno in cui è previsto l’addio al reddito di cittadinanza, a meno che l’esecutivo non decida di rimangiarsi la promessa fatta.

In ogni caso per ora il sussidio per chi non lavora e ha redditi bassi continuerà ad essere erogato. La durata stabilita dalla legge finanziaria è di 7 mesi, ovvero fino a luglio 2023 per i cosiddetti occupabili, ovvero tutte quelle persone fra 18 e 65 anni che sono in grado di lavorare senza alcun tipo di impedimento. Non rientrano fra questi i disabili e chi percepisce la pensione di cittadinanza.

Queste le ultime notizie su Rdc. Ricapitolando, i pagamenti Inps del mese di marzo arrivano entro il giorno 27 o al più entro il 31. Tuttavia questo aiuto continuerà ad essere erogato solo per pochi mesi ancora, visto che nel 2024 sarà abolito. Resta da capire se e come verrà eventualmente sostituito dal governo.

Vedi anche: Rdc affitto 2023 l’Inps lo paga al proprietario