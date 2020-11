Ultime pensioni. Dalle proposte dell’inps alle pensioni donne. Ecco quali sono le ultimissime news su pensioni e riforma pensione 2021.

Ultime sulle pensioni. Dopo vari incontri fra parti sociali e rappresentanti del ministero del lavoro, in questo momento il dibattito sulla riforma delle pensioni ha subito uno stop, a causa dell’emergenza coronavirus in Italia

Tuttavia ci sono ultimissime news sulla pensione e la riforma del sistema pensionistico, con proposte che arrivano dall’inps e riguardano determinate categorie. Approfondiamole qui di seguito.

Riforma pensioni inps proposte

L’Inps tramite il suo rapporto annuale ha reso noto le priorità che il governo dovrebbe affrontare, all’interno della nuova riforma. Si tratta in particolare di:

flessibilità in uscita dal lavoro

pensione di garanzia

tutela dei lavori usuranti

copertura dei buchi contributivi delle carriere discontinue.

Per affrontare questi temi, che riguardano i lavoratori vicini all’età pensionabile, ma anche quelli più giovani, l’istituto ha formulato delle proposte.

Sulla flessibilità in uscita, per l’inps bisognerebbe ridurre l’età di accesso e adottare un coefficiente più favorevole per i lavori gravosi o usuranti. Per questi ultimi, i disoccupati e gli over 60 l’inps suggerisce di allargare la platea dei possibili beneficiari dell’APE sociale e delle pensioni precoci.

Inoltre, secondo l’inps è importante coprire i vuoti contributivi dei lavoratori, valorizzando gratuitamente i periodi formativi ai fini pensionistici. Ma anche garantire ai futuri pensionati (con carriere lavorative discontinue) un assegno minimo.

Ultime notizie pensioni donne

Fra quelle avanzate dall’inps c’è anche una proposta che riguarda appositamente le donne. Si tratta di sconti contributivi per le lavoratrici madri, che permetterebbero di raggiungere prima i requisiti per la pensione.

Questo per quanto riguarda le proposte. Al momento, invece, sappiamo che nella nuova manovra il governo ha previsto il rinnovo di opzione donna, fino al 31 dicembre 2021.

Per sapere se l’esecutivo prenderà in considerazioni le ipotesi dell’inps bisognerà attendere probabilmente il 2021. Sarà quello l’anno in cui verrà messa nero su bianco la nuova riforma complessiva. Da qui ad allora ci saranno però nuovi incontri fra le parti sociali e i rappresentanti del governo. Tuttavia al momento non ci sono ancora date ufficiali sulla ripresa dei lavori.

Per ora le ultime su pensioni e riforma terminano qui, ma vi terremo informati in caso di arrivo di ulteriori novità.

