Pagamento pensioni novembre 2020 poste italiane. Quando pagano la pensione? Date pagamenti

Pagamento pensioni novembre 2020. Vista la proroga dello stato di emergenza decisa dal governo fino al 31 gennaio 2021, il pagamento della mensilità di novembre dovrebbe arrivare in anticipo.

Ecco allora quale potrebbe essere il calendario dei pagamenti delle pensioni a novembre 2020 alle poste e in banca.

Pensioni novembre 2020 anticipate?

In base a quanto accaduto nei mesi scorsi, anche a novembre il pagamento della pensione alle poste dovrebbe avvenire in anticipo. L’aumento dei casi dei contagi covid preoccupa e per questo si cercherà di evitare assembramenti davanti agli uffici postali.

Fino ad ora non c’è ancora alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’inps, ma potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Allo stesso modo anche il calendario che prevede la suddivisione in ordine alfabetico per il ritiro della pensione presso gli uffici postali.

Insomma, come successo per la mensilità precedente, anche quella di novembre dovrebbe essere pagata anticipatamente, ossia negli ultimi giorni di ottobre. Probabilmente i pagamenti avverranno nella settimana compresa fra il 26 e il 31 ottobre. Non appena ci saranno comunicazioni ufficiali ovviamente ve ne daremo contro.

Pagamento pensioni novembre 2020 in banca

Esattamente come per gli scorsi mesi, il pagamento anticipato riguarda i pensionati che ritirano in contanti l’assegno presso gli uffici o tramite altri strumenti delle poste.

Viceversa chi riceve il saldo mediante conto corrente bancario, non percepirà anticipatamente quanto dovuto. Infatti, il bonifico viene erogato dall’inps durante il primo giorno bancabile del mese. Nel caso di novembre 2020 tale giorno è lunedì 2.

Cedolino pensione novembre 2020

I pensionati che volessero conoscere in anticipo l’ammontare dell’assegno pensionistico di novembre, possono consultare il cedolino pensione online. Ciò facendo accesso al sito www.inps.it, utilizzando il proprio pin o Spid personale.

Il cedolino relativo al mese di novembre dovrebbe essere consultabile dal 20 ottobre (o a partire dai giorni seguenti) in poi. Per raggiungere la sezione che contiene tale informazione bisogna seguire questo percorso: “cedolino pensione” poi “cedolino pensione servizio”, “verifica pagamenti” e “vuoi visualizzare il cedolino”.

Una volta arrivati qui potrete conoscere il cedolino pensione di novembre, qualora sia già presente nella vostra pagina inps.

Queste le ultime notizie sul pagamento pensioni novembre 2020 presso le poste e tramite banca. Ma anche per ciò che riguarda il cedolino pensione relativo alla prossima mensilità.

