Pagamento pensioni luglio, date e importo quattordicesima mensilità. Ecco quando arriva la pensione di luglio

Pagamento pensioni luglio 2020 avverrà in anticipo come nei mesi precedenti? E’ ciò che si domandano i percettori dell’assegno, visto che durante i mesi di lockdown e della fase 2 il saldo alle poste è arrivato anticipatamente rispetto al calendario tradizionale.

Vediamo allora di capire in quale data l’inps effettuerà il pagamento della pensione del mese di luglio, sia alle poste sia in banca. Ma anche quando sarà possibile consultare il cedolino di luglio e quando arriva la quattordicesima.

Data pagamento pensioni luglio

A differenza dei mesi precedenti, il pagamento della pensione di luglio non avverrà in anticipo alle poste, ora che l’Italia si trova nelle fase 3. Quindi, salvo che l’Inps non comunichi diversamente nei prossimi giorni, il pagamento dell’assegno di luglio avverrà in base all’iter e alle date ordinarie.

Ciò significa che il pagamento in contanti negli uffici postali avverrà in unico giorno, così come il saldo tramite bonifico bancario o postale. Non ci sarà la tabella che suddivide i percettori dell’assegno in base alla lettera del cognome per il ritiro, come durante questi mesi di pandemia.

Il giorno di riferimento per l’accredito della pensione di luglio sarà mercoledì 1 luglio, sia per le poste che per le banche. Si torna dunque a date tradizionali, come quelle precedenti al covid-19 e al saldo della pensione durante il primo giorno bancabile del mese.

Cedolino pensione luglio

Come per ogni mese, se volete avere conferma della disposizione del pagamento dell’assegno nei vostri confronti, potete consultare il cedolino pensione di luglio. Per farlo vi basterà recarvi sul sito dell’inps e accedere con le vostre credenziali, quindi utilizzando il pin personale.

Una volta perfezionato il login non dovrete far altro che andare nella sezione denominata “cedolino pensione”. Successivamente spostarvi su “cedolino pensione servizio”, “verifica pagamenti” e poi “vuoi visualizzare il cedolino”. Questa la procedura da seguire online sul sito www.inps.it, per conoscere in anticipo il cedolino della pensione di luglio.

Di solito il suo importo e la data del pagamento disposto, verso la vostra banca o la posta di riferimento, si può trovare già dal 20 del mese precedente. Quindi nel caso della pensione di luglio, troverete queste informazioni a partire dal 20 giugno 2020 in poi.

Pagamento quattordicesima pensione luglio

In relazione all’importo della pensione di luglio, per alcuni pensionati risulterà più elevata, visto che in questo mese verrà pagata la quattordicesima. Si tratta di coloro che possiedono un reddito complessivo personale, non superiore a due volte il trattamento minimo e con età superiore a 64 anni.

Per loro l’aumento potrà variare dai 336 ai 655 euro, in base a fattori come il reddito del pensionato, la cassa previdenziale di appartenenza e gli anni di contribuzione versati. Anche il pagamento della quattordicesima mensilità (per chi ne ha diritto) avverrà il 1 luglio, in contemporanea con l’assegno pensionistico di luglio.

Queste le notizie relative al pagamento pensione luglio 2020. Si torna dunque alla normalità e all’erogazione non anticipata in contanti alle poste, come avveniva prima delle restrizioni imposte dal coronavirus.

Vedi anche: Età pensionabile donne