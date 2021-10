Legge di bilancio 2022- Rdc- come cambia il reddito di cittadinanza

Legge di bilancio 2022 e Rdc. Ipotesi modifica requisiti e rioccupazione dei beneficiari. Ecco le ultime news sulla riforma del reddito di cittadinanza.

Legge di bilancio 2022 Rdc. Il sussidio, destinato ai disoccupati con redditi bassi, deve cambiare secondo le intenzioni del governo Draghi e lo farà nella nuova manovra finanziaria. Ci sono però diversi punti di vista su come intervenire fra i partiti che sostengono l’esecutivo, ma l’obiettivo è quello di contenerne la spesa.

Vediamo allora come potrebbe cambiarie il Rdc nel 2022, in base alle ultime news sulla legge di bilancio.

Rdc costa troppo, cosa può cambiare nel 2022

Il Movimento 5 Stelle non vuole modifiche al Rdc nella manovra, mentre gli altri partiti della maggioranza si. Anzi alcuni ne propongono addirittura la cancellazione. Il premier Draghi non ha intenzione di eliminare il sussidio, ma vuole correggerlo.

L’intenzione è di intervenire sul meccanismo per la ricerca del lavoro, ovvero su come impegnare i beneficiari a trovare un impiego. In altri termini, si vuole rendere questo sussidio solo temporaneo e volto alla rioccupazione di chi lo percepisce, in tempi ragionevoli. Così facendo la misura diventerebbe anche meno costosa per le casse dello Stato.

Perché il tema di fondo è proprio questo: il reddito di cittadinanza attualmente costa troppo. Solo nell’ultimo decreto fiscale sono stati spesi 200 milioni di euro per rifinanziarlo fino a fine 2021. Per questo l’esecutivo vuole tagliare le spese destinate alla misura per 1 miliardo di euro, tramite una riorganizzazione, anche dei requisiti.

Reddito di cittadinanza 2022, requisiti e importi diversi?

Per riuscire in questa operazione il governo vuole complicarne l’accesso, oltre che ridurne l’importo in alcuni particolari casi, dove la necessità è minore. Queste le ipotesi di modifiche più probabili per il 2022:

soglie di accesso riviste

platea dei possibili beneficiari ristretta

importo del sussidio più basso per i single e più elevato per le famiglie numerose, collegate alla formazione lavorativa dei beneficiari.

Su quest’ultimo punto tuttavia i cinque stelle vorrebbero che il limite die 500 euro attualmente previsto per i single non venga toccato. Ma probabilmente per recuperare le risorse necessarie a finanziare altri interventi, come ad esempio la riforma degli ammortizzatori sociali, bisognerà farlo.

Legge di bilancio 2022 Rdc ultime notizie oggi

Insomma, sono ancora molti i nodi da sciogliere sul reddito di cittadinanza, ma di sicuro bisogna modificarlo perché come testimoniano i dati Inps di agosto 2021, sono sempre di più coloro che lo percepiscono e troppo pochi quelli che trovano un’occupazione, a fronte di un costo elevato.

Per sapere quali saranno le decisioni del governo non ci resta che attendere il varo del documento programmatico di bilancio, ossia lo scheletro della legge di bilancio 2022. Cosa che dovrebbe avvenire martedì 19 ottobre dopo il nuovo consiglio dei ministri, stando alle ultime news. Ancora poche ore e probabilmente sapremo finalmente come cambia il reddito di cittadinanza nel 2022.

