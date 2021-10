Bonus spesa Torino 2021. Domanda online

Bonus spesa comune di Torino 2021. Ecco come richiedere il nuovo buono spesa delle città. Destinatari, Importi, modulo richiesta e graduatoria.

Bonus spesa 2021. La città di Torino con Deliberazione n. 693 del 30 luglio 2021, ha approvato nuovi aiuti economici rivolti a famiglie con difficoltà economiche. Si tratta di buoni utilizzabili per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità nei punti vendita della città.

Vediamo allora a chi spettano questi buoni, a quanto ammontano, come richiederli e i criteri utilizzati per l’assegnazione, in base alle informazioni fornite dal comune.

VEDI ANCHE: BONUS REGIONALI 2021

Torino facile buoni spesa, beneficiari e importi

Per accedere a questo sussidio comunale, i richiedenti devono avere i seguenti requisiti:

residenza nel comune di Torino

un Isee corrente familiare non superiore a 15.000 euro

le credenziali di accesso SPID, CNS o CIES per entrare alla piattaforma online Torinofacile e inviare l’istanza.

Ai beneficiari individuati, il buono viene erogato per 3 mesi, con gli importi che variano in base al numero dei componenti del nucleo familiare beneficiario. Nel dettaglio possono arrivare fino a:

120 euro complessivi, per famiglie con 1 o 2 componenti

complessivi, per famiglie con 1 o 2 componenti 240 euro complessivi, per famiglie con 3 o 4 componenti

complessivi, per famiglie con 3 o 4 componenti 360 euro complessivi, per famiglie con 5 o più componenti.

Buoni spesa 2021 domanda online Torino

Chi possiede i requisiti citati può presentare domanda online sulla piattaforma www.torinofacile.it torino solidale. Operazione perfezionabile una volta effettuato l’accesso al sito, fino al 26 ottobre 2021.

Ogni famiglia potrà inoltrare una sola richiesta (a nome di uno dei membri) per ottenere il buono spesa. Per dimostrare il possesso dei requisiti, il richiedente deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, spuntando l’apposita casella nell’istanza online, oltre a compilare tutti gli altri dati richiesti. Chiunque dovesse avere problemi nel completare il modulo, potrà richiedere aiuto ai Poli Inclusione dei Servizi Sociali e agli Snodi territoriali della rete Torino Solidale.

Per farlo bisogna contattare telefonicamente il Contact Center al numero 011 011 30003, durante i seguenti giorni:

lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00

venerdì dalle 9:00 alle 13:00.

Graduatoria buoni spesa Torino 2021

Dopo la scadenza per l’invio delle istanze, verrà redatta un’apposita graduatoria, sulla base della quale saranno erogati i buoni spesa, fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. La formazione della graduatoria avverrà utilizzando nell’ordine i seguenti criteri di priorità:

1- valore ISEE del nucleo richiedente

2- Numero di componenti anziani, disabili o con minore età nel nucleo.

3- Mancanza di sostegni economici pubblici.

In caso di parità di punteggio, non conterà l’ordine di presentazione della domanda, ma i primi criteri indicati. Per ogni altra informazione sui buoni, potete consultare il sito di Torino facile presente qui di seguito, dove trovate il manuale con le istruzioni in formato pdf da scaricare.

MANUALE BUONI SPESA TORINO 2021

Abbiamo visto come richiedere online il bonus spesa 2021 a Torino. In sostanza il comune permette a chi possiede i requisiti di ricevere un buono (di importo crescente in base al numero dei componenti) da utilizzare per l’acquisto di alimenti.

VEDI ANCHE: