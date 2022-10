Bonus rottamazione auto Veneto 2022. Fino a 6000 euro

Incentivi auto Veneto. Come ottenere il contributo regionale per acquistare macchine elettriche nel 2022. Isee, domanda e graduatorie.

Bonus auto 2022. La regione Veneto, su proposta dell’assessore all’ambiente Bottacin, ha pubblicato il bando per l’acquisto di nuove auto a basso impatto ambientale rottamando vecchi modelli, come nel 2021. Il contributo è rivolto principalmente alle fasce di reddito medio-basse.

Vediamo nel dettaglio chi sono i beneficiari dell’incentivo regionale, come si richiede e quali sono gli importi assegnati.

Bonus auto Veneto 2022, a chi spetta

L’avviso pubblico della regione stabilisce i requisiti necessari per accedere al contributo per l’acquisto di auto green con rottamazione. Nello specifico l’agevolazione riguarda i privati cittadini:

residenti nel territorio del Veneto

con un Isee familiare fino a 50.000 euro

familiare fino a che acquistano un auto a basso impatto ambientale, ovvero con di classe Euro 6D Temp o successive. Vi rientrano anche le elettriche e le plug-in.

Queste le caratteristiche necessarie per accedere al contributo regionale, ulteriore incentivo per acquisto di auto ecologiche dopo quello statale.

Domanda incentivi auto elettriche Veneto 2022

Chi possiede questi requisiti potrà presentare la manifestazione di interesse per l’incentivo entro il 27 dicembre 2022. Con ogni probabilità si potrà ottenere direttamente tramite il concessionario. Tale aspetto verrà chiarito all’atto della pubblicazione del testo di questa misura sul BUR.

Per ottenere il contributo l’acquisto della nuova auto dovrà essere perfezionato entro il 28 aprile 2023, con l’invio di tutta la documentazione necessaria. Una volta scaduti i termini per la presentazione delle richieste, la regione stilerà una graduatoria di beneficiari che riceveranno l’incentivo, definita in base al reddito dei richiedenti. Sono poco meno di 12 i milioni di euro a disposizione per finanziare le istanze.

Quanto è il contributo rottamazione auto Veneto?

L’ammontare del contributo può arrivare fino a 6.000 euro. La somma erogata dipende dal valore di emissioni di CO2 della macchina acquistata, ma anche dalla fascia di reddito del richiedente. Vediamo allora nel dettaglio come si calcola il bonus rottamazione 2022 in Veneto.

Alla somma compresa fra 1000 e 5000 euro in base alle emissioni del veicolo, viene applicato un coefficiente. Ovvero si moltiplica per 1,2 se il richiedente rientra nella prima fascia di reddito (ossia fino a 25.000 €). Viceversa il coefficiente è di 1,1 per chi si trova nella fascia 2 (da 25.001 a 40.000 €). Resterà invece senza coefficiente per chi ha redditi compresi fra 40.001 e 50.000 euro.

Bando auto regione Veneto 2022

Per ogni altro approfondimento su questo incentivo per l’acquisto di auto elettriche, potete consultare l’avviso pubblico tratto direttamente dal sito della regione e qui allegato.

In sintesi, la regione Veneto ha previsto contributi fino a 6.000 euro per chi acquista auto a basso impatto ambientare e rottama un vecchio veicolo. L’importo dipende dal reddito del richiedente, dalle emissioni di CO2 della nuova macchina e viene assegnato tramite graduatoria.

