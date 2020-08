Decreto agosto: nuovi bonus in arrivo? Le idee del governo tra sconti e bonus su scarpe vestiti e arredi

Bonus pagamenti effettuati tramite pos, è una delle idee del governo per rilanciare gli acquisti in Italia. Tale misura dovrebbe rientrare nel nuovo decreto agosto.

I contribuenti italiani potenzialmente interessati, ad un’agevolazione fiscale o ad uno sconto sui pagamenti, sarebbero davvero molti. Per questo vediamo di capire come potrebbe funzionare il nuovo bonus sugli acquisti realizzati tramite pagamenti elettronici.

Bonus pagamenti pos decreto agosto

L’emergenza covid-19 ha lasciato strascichi sull’economia italiana, che rischia di chiudere l’anno con una diminuzione del PIL a due cifre. Per rimediare a questa situazione e spingere i consumi di 2-3 miliardi, il governo vorrebbe introdurre nel decreto agosto un bonus su determinate tipologie di spesa.

I pagamenti coinvolti in questo nuovo incentivo sarebbero quelli effettuati con carte di credito o bancomat entro la fine del 2020.

Come si legge su ilsole24ore.it l’idea dell’esecutivo è di agevolare fiscalmente una spesa fino ad un massimo di 5.000 euro. Tuttavia tale beneficio non potrà riguardare ogni tipologia di spesa effettuata e neppure tutti i contribuenti in modo indistinto.

Spese ammesse e funzionamento bonus pagamenti pos

Il bonus riguarderebbe in primo luogo i consumi effettuati in bar e ristoranti, settori molto provati dall’emergenza coronavirus. Tuttavia il governo valuta la possibilità di uno sconto anche sugli acquisiti di abbigliamento o sugli elettrodomestici, anche questi settori attualmente in difficoltà.

Per quanto riguarda invece il funzionamento del bonus, i meccanismi sono ancora da definire fra le seguenti opzioni:

tramite l’uso di una card.

Mediante rimborso diretto al contribuente.

Un’ulteriore proposta arriva dal ministro dell’agricoltura Teresa Bellanova. Si tratta di un bonus da 5.000 € agli esercizi di ristorazione per l’acquisto di prodotti agroalimentari italiani.

Bonus pagamenti elettronici possibili beneficiari

Inevitabilmente, per una questione di risorse, il governo dovrà fare una sintesi e i beneficiari del bonus non potranno essere tutti i contribuenti italiani. Il nuovo aiuto dovrebbe concentrarsi sulle fasce medie e basse di reddito delle famiglie, ossia quelle più colpite dal brusco stop dell’economia.

Quindi i requisiti di accesso al bonus potrebbero escludere alcuni categorie di contribuenti. Ovviamente questa ipotesi troverà eventuale puntuale definizione quando il governo varerà il nuovo decreto agosto.

Insomma, per sapere se si potrà davvero beneficiare di questo nuovo bonus per i pagamenti pos sugli acquisti, bisognerà ancora attendere. Tuttavia l’intenzione di Conte e dei suoi ministri appare piuttosto ferma al riguardo. D’altra parte la misura è necessaria per sostenere la nostra economia. Non appena ci saranno maggiori certezze torneremo a trattare l’argomento.

