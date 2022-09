Bonus nido 2022-23 Campania. Come richiedere fino a 3.000 euro

Bonus asilo nido regione Campania. A chi spetta il voucher per famiglie con figli. Requisiti, domanda e importi contributi.

Bonus nido 2022-2023. In Campania è stato pubblicato il bando regionale per la concessione del rimborso spese sostenute dalle famiglie per i figli che frequentano i nidi.

Ecco chi sono i destinatari dell’agevolazione, da quando si può fare domanda e a quanto ammonta il voucher nidi.

VEDI ANCHE: TUTTI I BONUS 2022 ELENCO AGGIORNATO

Cosa serve per avere il bonus nido 2022 Campania

Come si legge nell’avviso pubblico regionale, il contributo spetta alle famiglie con i seguenti requisiti:

residenti in un comune della Campania

in possesso di cittadinanza italiana, UE o con regolare permesso di soggiorno

con minori a carica di età compresa fra 0 e 36 mesi

che hanno effettuato alla data di presentazione della domanda l’iscrizione per la frequenza dei figli a nidi o micronidi

con un reddito Isee fino ad un massimo di 40.000 euro.

Inoltre, il genitore richiedente deve essere lo stesso che effettua il pagamento delle rette per la frequenza al nido.

Quando fare domanda per il bonus nido Campania 2022-23?

Le famiglie in possesso dei requisiti previsti possono richiedere il contributo a partire dal 12 ottobre e fino alla scadenza prevista il 30 novembre 2022. L’istanza deve essere inviata esclusivamente online, al seguente indirizzo internet: https://servizi-digitali.regione.campania.it/VoucherAsili.

Per accedere alla piattaforma bisogna utilizzare le proprie credenziali Spid, Cie o Cns. La richiesta deve essere completata in ogni sua parte, includendo tutta la documentazione necessaria. La procedura si completa dopo aver cliccato sul pulsante “Invia domanda” e aver ricevuto il numero dell’istanza. E’ possibile richiedere il contributo nido 2022 2023 Campania per ogni figlio iscritto ai nidi, se si possiedono i requisiti.

Bonus libri 2022-2023 Campania. Come richiedere il buono

Voucher nido Campania 2022-23 importi

L’importo sarà determinato per differenza fra quello della retta e quello del bonus nido Inps eventualmente percepito. Il limite massimo ricevibile da ciascuna famiglia dipende dal proprio Isee, ma non potrà superare la spesa sostenuta per la retta. In particolare il bando prevede l’erogazione di un importo annuo fino a:

3.000 euro per Isee fino a 15.000 euro

2.500 euro per Isee da 15.001 a 30.000 euro

1.500 euro per Isee da 30.001 a 40.000 euro.

VEDI ANCHE: BONUS NIDO 2022 QUANDO FARE DOMANDA REGIONI

Quando arriva il bonus asilo nido in Campania

Una volta chiusi i termini per la presentazione delle richieste, verrà stilata la graduatoria dei beneficiari del contributo regionale. Gli ammessi dovranno poi presentare istanza di pagamento del voucher online.

I soldi arriveranno alle famiglie interessate mensilmente, quindi frazionando per 12 l’importo annuo. Qui trovi il bando pubblico regionale per esteso, con tutte le caratteristiche del bonus, disponibile in formato pdf da scaricare.

BONUS ASILI NIDO 2022 2023 REGIONE CAMPANIA

In sintesi, il bonus asili nido 2022/23 in Campania spetta a famiglie con figli fino a 3 anni, che frequentano il nido e possiedono gli altri requisiti. L’importo del contributo può arrivare fino a 3.000 euro annui e deve essere richiesto online nell’apposita sezione del sito della regione.

VEDI ANCHE: