Bonus casalinghe cosa è, come funziona a chi spetta il nuovo incentivo per le donne casalinghe.

Bonus casalinghe, è una delle novità introdotte con il dl agosto dal governo Conte. Questa misura rientra fra quelle adottate per ripartire dopo l’emergenza covid, e riguarda in particolare le donne che si occupano di lavori domestici familiari.

Scopriamo allora di cosa si tratta, a chi è rivolto e come dovrebbe funzionare in base a quanto previsto dal testo del nuovo decreto.

Bonus casalinghe 2020 cosa è

Si tratta di un fondo da 3 milioni di euro annui, attivato a partire dal 2020, che mira a favorire la formazioni delle casalinghe. Con questa somma a disposizione le donne casalinghe potranno accrescere la loro inclusione sociale, partecipando a corsi di formazione o cogliendo opportunità culturali.

Quindi il bonus non consisterà in denaro che le casalinghe riceveranno e potranno spendere liberamente, ma in crediti utilizzabili in corsi digitali e non.

Bonus casalinghe decreto agosto, a chi spetta

L’incentivo spetta alle donne che svolgono i lavori di casa senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, ma rivolto alla cura dell’ambiente domestico. Esse inoltre devono risultare iscritte all’assicurazione obbligatoria per le casalinghe.

Secondo il ministro della famiglia e delle pari opportunità Elena Bonetti, che ne ha voluto l’introduzione, il fondo “servirà ad attivare percorsi per l’acquisizione di nuove competenze e opportunità lavorative per le casalinghe. In questo modo sosteniamo l’autonomia delle donne, anche nel contesto domestico.”

Bonus casalinghe, mancano i decreti ministeriali

Abbiamo visto in cosa consiste il nuovo bonus. Tuttavia il funzionamento e i criteri di ripartizione non esistono ancora, ma saranno definiti con decreto ministeriale, in base a quanto stabilito dal decreto agosto. Più nello specifico sarà il ministero della famiglia e delle pari opportunità, a doverlo emanare entro il 31 dicembre 2020, come si legge su Ilsole24ore.

Le casalinghe, che nel nostro paese sono circa 7,4 milioni, dovranno ancora pazientare prima di conoscere i dettagli per ricevere il bonus. Insomma, per il momento non è ancora possibile fare domanda, visto che mancano i decreti ministeriali, che arriveranno prossimamente.

Questo tutto quello che sappiamo fino ad ora sul bonus casalinghe del decreto agosto e le ultime news sul tema. Di certo si tratta di un’opportunità per le donne, la cui applicabilità ed efficacia sono ancora però tutte da verificare.

Le risorse ci sono, ora spetta al ministro Bonetti trovare i criteri di ripartizione e utilizzo migliori possibili, nell’interesse delle casalinghe italiane. Anche perché la ripartenza del nostro paese necessita delle energie comuni di ogni donna e uomo.

