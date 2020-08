Decreto agosto, quando esce la manovra estiva per i nuovi bonus arredi, abbigliamento, fondo perduto e 600 euro. Ultime news

Decreto agosto, il nuovo importante provvedimento al varo del governo Conte, apporterà significative novità e bonus per le tasche degli italiani.

Per questo è importante capire quando esce e soprattutto quali sono nel dettaglio le misure che il premier e i vari ministri intendono attuare. Approfondiamo quindi in questo articolo le ultime sui nuovi incentivi per rilanciare l’economia nazionale.

Decreto agosto: lista bonus in arrivo

Lo scopo del governo, per il decreto agosto, è quello di sostenere i settori più colpiti dalla crisi economica causata dal coronavirus. A tal fine i ministri hanno individuato alcune soluzioni che vanno in questa direzione e potrebbero rilanciare i consumi.

Ecco quindi la lista dei bonus (secondo ilsole24ore.it) che potrebbero arrivare con l’approvazione del decreto agosto.

1) Bonus pagamenti pos sugli acquisti.

Costituisce un incentivo su tutti i pagamenti elettronici effettuati con carta o bancomat entro fine anno. Ai contribuenti verrebbe restituita parte di queste spese, probabilmente sotto forma di agevolazione fiscale.

2) Bonus da 5.000 euro per ristoratori

E’ la proposta dal Ministro per le politiche agricole Teresa Bellanova. Essa punta ad erogare 5.000 euro a fondo perduto diretto a 180.000 esercizi pubblici di ristorazione, per l’acquisto di prodotti alimentari italiani.

3) Proroga bonus 600 euro per gli stagionali del turismo

In base a quanto dichiarato dal ministro del lavoro Catalfo, nel nuovo decreto ci sarà anche spazio per la proroga del bonus da 600 euro per gli stagionali del turismo e i lavoratori dello spettacolo.

4) Bonus consumi

Si tratta di un incentivo al consumo sui cui sta lavorando il Mise, come confermato dalla sottosegretaria Alessia Morani. Il bonus riguarda i settori più in sofferenza in questo momento come arredo, abbigliamento e calzature. Il meccanismo di questo bonus è però ancora allo studio, ma punta ad immettere nel sistema subito liquidità.

Decreto agosto, approvazione quando?

I bonus che vi abbiamo riportato, lo ricordiamo, potrebbero rientrare nel decreto agosto. Tuttavia al momento tale decreto non è ancora stato varato dal governo, che si sta prendendo il tempo necessario per perfezionarlo.

In ogni caso il testo finale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Ciò almeno stando alle dichiarazioni del ministro dell’economia Roberto Gualtieri, che qualche giorno fa aveva detto che il decreto sarebbe arrivato entro questa settimana. Insomma, salvo ripensamenti i nuovi aiuti e gli incentivi ai consumi sono prossimi al varo.

E’ davvero tutto per quanto riguarda le ultime news sul decreto agosto e su quando dovrebbe uscire davvero. Da quel momento in poi i bonus presenti nel testo diventeranno effettivi per gli italiani.

