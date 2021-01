730 modello anno 2021. Ecco quali sono e come cambiano i nuovi modelli agenzia entrate per la dichiarazione dei redditi 2021. Scadenze, pdf da scaricare e novità.

730 2021. L’Agenzia delle entrate ufficializzato i nuovi modelli per le dichiarazioni dei redditi, specificando le relative istruzioni per la compilazione.

Ricordiamo che le dichiarazione dei redditi 2021, sono riferite all’anno d’imposta 2020. Quindi è necessario conoscere quelle che sono le principali novità introdotte, per accedere a tutta una serie di agevolazioni fiscali e bonus introdotti dal governo, anche a seguito dell’emergenza covid. Qui di seguito scopriamo tutto quello che c’è da sapere sui i nuovi modelli 2021, in base alle istruzioni fornite dall’agenzia delle entrate.

Modello 730 anno 2021

Il modello 730, quello che dovrà essere utilizzato dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, prevede una serie di novità rispetto a quello del 2020.

Fra questi spicca l’inserimento del campo del superbonus 110, per le spese sostenute dal primo luglio 2020 in interventi ammessi, nel quadro E (oneri e spese) sezione III A.

Gli altri nuovi campi presenti nel modello sono:

La detrazione per il rifacimento delle facciate

Il credito d’imposta per l’acquisto di bici e monopattini

Il bonus vacanze

Il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente

Le detrazioni per le erogazioni a sostegno delle misure anti covid.

Per tutti i restanti campi presenti nel modello, non ci sono novità rispetto a quello del 2020. Ecco il pdf completo con il nuovo modello 730 2021 da scaricare.

Quando si fa il 730

Per quest’anno la scadenza entro cui presentare il modello 730 ordinario è quella del 30 settembre 2021. La sua presentazione può avvenire direttamente online all’Agenzia delle entrate oppure tramite Caf o professionista abilitato.

Ecco tutti coloro che possono utilizzare il modello 730, in base alle categorie individuate dall’agenzia delle entrate.

730 precompilato 2021

Ricordiamo inoltre che a partire dal 30 aprile 2021, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione il 730 precompilato. Si tratta di un documento (non obbligatorio da utilizzare) che contiene già tutta una serie di informazioni, come:

i dati presenti nella Certificazione Unica

gli oneri deducibili o detraibili comunicati all’agenzia delle entrate

alcune informazioni contenute nella dichiarazione precedente

dati presenti nell’anagrafe tributaria.

Insomma, un modello che rende più rapida la compilazione. Per ottenerlo bisogna farne richiesta online sul sito dell’agenzia delle entrate, accedendo tramite Spid.

Dichiarazione iva 2021 modello

I professionisti con partita iva, gli imprenditori, i titolari di attività ed altre categorie, devono presentare la dichiarazione iva. Tale modello ha scadenza fissata per il 30 aprile 2021.

Il nuovo modello presenta le seguenti novità rispetto al passato:

esenzione per le cessioni di beni necessari per gestire l’emergenza covid.

Nuovo rigo per chi ha usufruito della sospensione dei versamenti emanati dal governo.

Modifiche prestazioni di servizi di telecomunicazione a committenti non soggetti passivi.

Semplificazioni in relazione alle dichiarazioni d’intento.

Estensione del regime forfettario alle attività di oleoturismo.

Ecco il nuovo modello iva 2021 da scaricare direttamente dal sito dell’agenzia delle entrate.

Altri modelli 2021 agenzia entrate

Infine, per completare il quadro dei nuovi modelli disponibili sul sito dell’agenzia, segnaliamo anche:

il modello 770 2021 da trasmettere entro il 31 ottobre 2021

da trasmettere entro il 31 ottobre 2021 la nuova Certificazione Unica 2021 (CU) da presentare entro il 16 marzo 2021.

Potete trovare istruzioni per la compilazione, nuovi modelli e altre informazioni utili su questi ultimi sempre sul sito dell’agenzia delle entrate.

Ora è davvero tutto per quanto riguarda il modello 730 2021 agenzia delle entrate e gli altri nuovi modelli per le dichiarazioni 2021. Le novità rispetto al 2020 riguardano sostanzialmente le agevolazioni e le modifiche introdotte per fronteggiare l’emergenza covid.

