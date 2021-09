Unghie e smalti inverno 2021 2022: 11 colori di tendenza in 55 Foto

Unghie e smalti inverno 2021 2022: colori e tendenze

Unghie e smalti invernali 2021-22, dai colori scuri alle nuance rosso mattone fino alle nuove unghie dipinte di smalto nero nude o viola. Ecco la guida con foto per scoprire idee, tendenze e colori top dell’anno, e a seguire i consigli sulla forma delle unghie da scegliere.

Vai alla gallery > Vai alla gallery >

Unghie autunno inverno 2021 2022

Smalti chiari ma soprattutto smalti scuri per le tendenze unghie autunno inverno 2021-22, nel mezzo c’è sempre il rosso classico da portare su l’unghia corta o lunga, mentre tra le novità spiccano colori nuovi nei toni della terra, il viola, gli smalti metallizzati e il nuovo greige di O.P.I

Ecco una guida che illustra quali sono i migliori colori di smalti per la manicure invernale, la nuova forma delle unghie e qualche idea da copiare per chi ha voglia di osare con le nail art e per chi invece ama le unghie eleganti.

Unghie gel invernali rosse

Lo stile classico non passa mai di moda, questo vale per tutto quindi anche per il colore degli smalti. Da quello scuro a quello chiaro con la red manicure è difficile sbagliare. In aggiunta è un colore che si adatta a tutte le forme delle unghie e non conosce età. Qui nella foto vediamo una bella nuance di rosso scelta tra le novità di CND Shellac

Il rosso scuro però fa la differenza e sarà una delle tendenze più forti dell’inverno. Tra i colori di smalti più belli c’è il raffinato burgundy di Zoya, marchio di smalti certificato VeganOK e che non ti rovina le unghie.

Lo smalto greige

Il greige è una combinazione cromatica tra il grigio e il beige. Si tratta di un colore elegante e intramontabile che Armani ha usato in passato e di recente per la sua collezione estiva. O.P.I invece lo ripropone in versione smalto. Ecco in foto come sono le unghie dipinte di greige.

Unghie gel lucide e opache

La combinazione tra smalto lucido è opaco non è una novità, ma può diventare molto elegante. Ne sono un valido esempio sono queste unghie rosso scuro create per la fall winter 2021 -22 di Prabal Gurung a New York.

Fare queste nail art eleganti a casa uguali non è semplice, ma puoi sempre provare ad usare le unghie autoadesive di Kiss.

Unghie invernali nere

Secondo Tom Bachik nail artist delle star, lo smalto nero sarà il nuovo nudo del 2022. Come puoi vedere il nero lucido sta benissimo sulle unghie corte dalla forma arrotondata.

Il nero per l’inverno è perfetto e diventa elegantissimo combinato con i nude sulle nuove french manicure.

Unghie invernali 2021 -2022: gli smalti marroni

Giaà in auge dallo scorso anno le tonalità dei marroni spaziano dalle nuance chiare color cioccolato a quelle più scure. Si tratta di un colore facile da abbinare anche tono su tono come mostrano le manicure create per la collezione inverno 2022 di Moschino

Tra le nuove nuance brown da provare c’è la collezione di smalti cruelty free del marchio italiano Faby inspirata ai colori del pianeta terra. Ecco due colori da provare.

Unghie e smalti inverno 2021 22: il viola

Colore di gran tendenza per la moda la gamma cromatica dei viola non può mancare tra i nuovi smalti dell’autunno inverno. Lo trovi in versione chiara da O.P.I, mentre presenta un finish cremoso e un colore intenso lo smalto viola proposto da Zoya.

Colori unghie inverno 2021: smalti nude

Gli smalti nude grazie alla loro versatilità ed eleganza saranno sempre tra i trend top della stagione fredda. Tra le nuove tonalità proposte dai tanti brand c’è da scegliere per tutti i tipi di pelle, ma se si desidera uno smalto effetto gel che dura 14 giorni, le sei sfumature della nuova collezione di Sally Hansen sono perfette per tutte le occasioni.

Smalti neutri autunno inverno 2021 2022

In tema di unghie neutre altra tendenza della stagione fredda, il marchio CATRICE punta su smalti perlati dall’effetto traslucido che donano eleganza alle mani oltre a presentare colorazioni adatte all’incarnato della pelle.

Unghie invernali smalti metallizzati

C’è voglia di brillare il prossimo inverno, oro, argento e smalti metallizzati spiccano tra i trend della moda stagionale e di conseguenza anche trucco e unghie fanno la loro parte. Si fanno notare le unghie eleganti dipinte di smalto verde metal come queste di ESSIE in foto.

Bello anche lo smalto rosso rubino del brand vegan e cruelty free Cote

Nail art inverno 2021 2022

Anche durante il lockdown chi è abile nel fare le unghie gel a casa non ha rinunciato alla nail art. Ora che i saloni estetici sono aperti, chi desidera sfoggiare unghie artistiche può prendere le migliori ispirazioni da Instagram. Ecco le novità di OPI per l’autunno 2021

Forma delle unghie 2021-22

Anche per l’inverno 2021-22, le forme tra cui scegliere di dividono tra unghie corte dalla forma rotonda, quelle a mandorla che come noto sono le più eleganti e le square manicure.

Restano tra le tendenze le unghie ballerina la cui forma non è adatta a tutte le mani e risulta spesso troppo aggressiva.

Oggi abbiamo visto le tendenze unghie e smalti inverno 2021-22, come vedi c’è da scegliere tra le tante proposte dei brand, ma se vuoi un consiglio scegli smalti vegani come quelli che ti abbiamo mostrato. Unghie e ambiente te ne saranno grati!

Vedi anche: