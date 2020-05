Film in tv stasera. Molti commedie di Woody Allen, thriller e Twilight. Ecco i film da non perdere stasera nelle tv in chiaro.

I film da non perdere stasera in tv nei canali in chiaro oggi, venerdì 8 maggio 2020, in prima e seconda serata. Ecco cosa consigliamo:

Rai 3 – 21.20 La ruota delle meraviglie (2017) di Woody Allen

Un bellissimo e sottovalutato film di Woody Allen di un paio d’anni fa. E’ una commedia drammatica, o un dramma dove si ride, con una straordinaria Kate Winslet protagonista. La storia è semplice: Ginny vive con suo marito (Jim Belushi) nel Luna Park di Coney Island, dove lavorano, ma non è felice. Si innamora di un giovane bagnino (Justin Timberlake) che vorrebbe fare lo scrittore. A confondere ancora di più le cose l’arrivo della figlia di suo marito. Questo film è un vero gioiello che consigliamo di recuperare. Dialoghi e ritmo stupefacenti, immagini stupende, con fotografia, luci e atmosfere deliziose. Consigliato.

Italia 1 – 21:30 The Twilight Saga: Breaking Dawn (Part 2) (2012)

Seconda parte della più famosa saga romantica sui vampiri con protagonisti Kristen Stewart e Robert Pattinson. Si riprende da dove si era rimasti: Bella si è trasformata in vampira, suo marito Edward (Pattinson) le insegna a cacciare, mentre lei vorrebbe vedere sua figlia, che ha poteri mentali. A molti non è piaciuto, ma all’epoca ha incassato più del primo episodio, quindi una visione la merita, da recuperare.

Italia 1 – 23:35 Juno (2007)

Stasera in tv c’è anche questo delizioso film indipendente con Ellen Page nei panni della 16enne Juno. Anhe questa è una commedia drammatica, o un dramma dove si sorride, vedete voi. La storia è semplice ma bella. Juno resta incinta del suo migliore amico, inizialmente pensa di abortire, poi decide di dare il bambino in adozione a una coppia benestante. Inizia a frequentare casa loro e a conoscerli meglio. Il film è davvero una bella commedia originale, anche profonda, fatta di personaggi eccentrici e una colonna sonora rock adorabile. Da vedere.

Rai 4 – 21.20 Banlieu 13 (2004)

Rai 4 stasera ci propone questi due thriller d’azione prodotti da Luc Besson, uno dopo l’altro. Se amate l’azione, il ritmo e le ambientazioni criminali-urbane, non perdeteli. Il vero protagonista è il parkour, ovvero quella disciplina che consente di correre e saltare in città usando edifici, scale, tubi e via dicendo. Si tratta di una storia criminale super d’azione, decisamente coinvolgente e ben girata.

Rai 4 – 22.37 Banlieu 13 Ultimatum (2009)

Questo è il seguito del film precedente, ambientato tre anni dopo rispetto gli eventi del primo. La Banlieu 13 è ancora circondata da un muro e i nostri eroi devono ancora cavarsela tra scontri fra bande, polizia, problemi personali, e molta molta azione. Adrenalinico.

Iris – 21.00 Blue Jasmine (2013)

Ancora Woody Allen, con questo film imperdibile con protagonista una bravissima Cate Blanchett che, grazie a questo film, ha vinto il Premio Oscar come migliore attrice protagonista. Trama: Jasmine passa dalla ricca vita di New York alla vita più modesta a casa della sorella, a San Francisco. La sua vita è praticamente rovinata, ma sta per cambiare in vari modi sorprendenti. Il personaggio di Jasmine è uno dei più belli di sempre concepiti da Allen, veramente, e Cate Blanchett è bellissima e bravissima. Davvero un film da non perdere.

Rai Movie – 23.20 Gomorra (2008)

Uno dei film italiani più famosi e di più successo all’estero degli ultimi anni. Rai Movie lo ripropone in seconda serata e se non l’avete mai visto recuperatelo assolutamente. Tratto dal bestseller di Roberto Saviano, questo bellissimo film di Matteo Garrone racconta la criminalità napoletana come non si era mai visto nel cinema italiano. E’ diviso in tre parti ed è duro, avvincente, credibile, assolutamente da vedere. Ha avuto talmente successo che dal film è stata tratta anche la celebre serie televisiva.

Cielo 21.15 – Chloe – Tra seduzione e inganno (2009)

Con Julianne Moore e Liam Neeson, questo thriller-dramma racconta di una moglie che sospetta che il marito la tradisca. Diventa ossessiva, tanto che ingaggia una prostituta per tendere una trappola al marito, ma non fa che peggiorare la situazione… Niente è come sembra. Psicologia, un po’ di erotismo, ambiguità dei personaggi, è un film avvincente adatto a una serata davanti alla tv.

Vedi anche: Film romantici su Netflix

La7 D – 23.20 – Il giurato (1996)

Un piccolo classico degli anni 90 da vedere stasera in tv. Protagonista Demi Moore: fa parte di una giuria in un processo contro un boss mafioso. Uno dei mafiosi le ordine di votare non colpevole, altrimenti le uccidono il figlio. E non è tutto: dovrà convincere il resto della giuria dell’innocenza del boss. Un ottimo thriller, avvincente il tanto giusto, con un bravo Alec Baldwin.

LA 5 – Partnerperfetto.Com (2005)

Commedia romantica su Sarah (Diane Lane) che, recentemente separata, conosce tramite un sito Jake (John Cusak). E’ un film sulla crisi della coppia, del matrimonio, dei quarantenni, sulla famiglia e sulle nuove modalità di incontro per le relazioni amorose. Non è un capolavoro, ma è molto godibile e piacevole e regala diversi momenti divertenti. Consigliato se avete voglia di qualcosa di leggero, garbato e sentimentale da vedere stasera in tv.

Italia 7 Gold – 23.00 A Better Tomorrow (1986)

Attenzione, questo film oggi è considerato un vero e proprio capolavoro del genere d’azione e un classico degli anni 80. Il film è di John Woo, che diventerà poi famosissimo. La storia è quella di un criminale che esce dal carcere e vuole ricominciare, guadagnandosi il rispetto della sua famiglia, soprattutto di suo fratello diventato poliziotto, ma le cose non sono così semplici. E’ diventato un classico, quindi se amate i noir d’azione, i drammi criminali, è da non perdere.

Vedi anche: