Amazon Prime video catalogo agosto 2020 film e serie tv. Trailer

Amazon prime video, quali sono le novità da non perdere per il mese di agosto 2020? Se lo chiedono già gli utenti amanti del servizio streaming offerto dal colosso americano, che ogni mese rinnova il suo catalogo.

Rispondiamo al quesito qui di seguito, proponendovi i film e le serie tv da non perdere assolutamente ad agosto. Allegata ad una breve descrizione di ogni contenuto troverete anche i rispettivi trailer, per capire meglio le trame, ma senza il rischio di spoiler.

Catalogo Amazon prime video agosto, nuovi film

Shakuntala Devi

E’ il primo film biografico in lingua indiana, con protagonista Shakuntala Devi, donna diventata famosa con il soprannome “computer umano”. Questo perché si tratta di un vero e proprio genio della matematica, che riesce ad avere una vita straordinaria anche negli altri campi di cui si occupa nella vita. Film da gustare in streaming su prime dal 31 luglio e per tutto il mese di agosto.

Chemical Hearts

Un film basato sul romanzo Our Chemical Hearts di Krystal Sutherland, scritto e diretto da Richard Tanne. Il film propone la storia del diciassettene Henry Page, in cerca del suo primo amore. Quando finalmente durante l’ultimo anno di scuola sembra arrivare la ragazza giusta, ecco che le cose non vanno esattamente come sperato. Titolo disponibile dal 21 agosto.

Escobar – il fascino del male

Un nome che dirà già molto agli appassionati di film che trattano le vicende dei narcos. Il film tratta la vita di Pablo Escobar, dalla sua ascesa fino alla sua morte e tutte le su malefatte per la conquista del potere. Questo titolo sarà disponibile dal 19 agosto nel catalogo Amazon prime video e merita la vostra considerazione.

Catalogo Amazon prime video agosto, serie tv

The Head

E’ un serie tv thriller con un cast ricco e la partecipazione speciale di Alvaro Morte, l’attore che interpreta il professore nella Casa di carta. La trama di questa serie ci porta al Polo Sud, dove è arrivato l’inverno e il team dei ‘Winterers’ porta avanti indagine importanti nella lotta ai cambiamenti climatici. Con l’arrivo della primavera però gran parte dei membri del team scompaiono misteriosamente…non aggiungiamo altro per non rovinarvi la voglia di vedere questa serie. Dal 5 agosto in esclusiva su Prime video.

The Last Narc

E’ la nuova provocatoria docuserie in 4 episodi che racconta, il rapimento e l’assassinio dell’agente DEA Enrique “Kiki” Camarena. Il centro della trama di questa serie sono i rapporti fra i cartelli della droga messicana e i palazzi del potere, cercando di far luce sull’omicidio dell’agente eroe. Per gli appassionati di questo genere non serve aggiungere altro. Una serie avvincente dal 31 luglio in poi su Prime video.

World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji

E’ una serie Amazon original, che rappresenta un’avventura sviluppata su 10 episodi, che debutterà su Prime video dal 14 agosto. Essa racconta una competizione estrema, con 66 squadre da 30 paesi diversi che si sfidano sul territorio impervio delle Fiji, fra montagne, giungle e oceani. I protagonisti dovranno mostrare tutta la loro resistenza fisica per vincere. Tuttavia in pochi ci riusciranno. Una proposta da non perdere per chi ama le sfide.

E’ tutto per quanto riguarda le nuove proposte di Amazon prime video catalogo di agosto 2020. I migliori film e le serie tv esclusive Amazon sono pronti a tenervi compagnia anche in questo mese. Oltre a quelli che vi abbiamo riportato ci sono tantissimi altri titoli fra cui scegliere, non ci resta che augurarvi buona visione.

