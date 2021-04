Tiscali e ReeVo accordo fornitura servizi per clienti business e pubblica amministrazione: Cloud, Hibryd Cloud e Cyber Security. I dettagli della partneship

In un momento storico in cui la tecnologia svolge un ruolo fondamentale nella società, come dimostrano gli investimenti previsti nel Pnrr, Tiscali e ReeVo hanno comunicato di aver raggiunto un importante accordo.

Tramite questa intesa entrambe le società implementeranno i propri servizi Cloud e Cyber security nei confronti dei clienti. Di seguito tutti i dettagli, di questa novità, contenuti nel comunicato stampa diramato dalle due società.

Tiscali e ReeVo in cosa consiste l’accordo

La collaborazione siglata riguarda principalmente due aspetti:

la fornitura di soluzioni di Hybrid Cloud e Cyber Security (di cui potranno beneficiare clienti business e pubbliche amministrazioni)

(di cui potranno beneficiare clienti business e pubbliche amministrazioni) l’utilizzo del Data Center di Cagliari di proprietà di Tiscali, da parte di ReeVo per erogare servizi.

L’accordo ha una durata di 3 anni, a partire da quello in corso. Il valore dell’operazione, secondo quanto riporta il comunicato stampa, ammonta a circa il 6% dei ricavi consolidati dell’esercizio 2020 di ReeVo.

In sintesi, la partnership permetterà di aumentare l’offerta di entrambe le società e di fornire un supporto specialistico ai clienti. ReeVo inoltre potrà contare su un data center in una posizione geografica (la Sardegna) diversa dagli altri data di cui disponeva già a Milano e Roma.

Accordo Tiscali-ReeVo le reazioni

Il fondatore e Amministrato Delegato di Tiscali Renato Soru, dopo l’accordo ha commentato: “La partnership con ReeVo, che consente l’inserimento del Data Center di Cagliari di Tiscali nel suo cloud nazionale, porterà valore aggiunto ad entrambe. Il nostro obiettivo è quello di offrire strumenti concreti per rispondere alle sfide della Transizione 4.0 del business e aiutare la Pubblica Amministrazione nel percorso di migrazione verso soluzioni Cloud e l’intesa con ReeVo va’ in questa direzione“. Anche Salvatore Giannetto, fondatore e presidente di ReeVo, ha sottolineato positivamente questo accordo: “La collaborazione

con Tiscali rappresenta un importante tassello nel consolidamento dell’esistente partnership. La nostra presenza diretta in Sardegna con un nuovo Data Center riteniamo possa portare importanti vantaggi competitivi attirando le aziende e Pubbliche Amministrazioni Locali nonché accrescere e confermare i clienti attuali“.

Chi è ReeVo

ReeVo S.p.a. è un provider italiano specializzato in soluzioni e servizi Cloud (Cyber Security, Cloud, Multi Cloud & Hybrid Cloud). Si tratta di società quotata sul mercato AIM Italia dal 2021, con sede legale e amministrativa a Milano.

Da oltre 15 anni offre un servizio importantissimo per molte aziende, ovvero quello di custodire nella propria “cassaforte digitale” un patrimonio fondamentale: i dati. Essi si trovano proprio all’interno dei data center dislocati sul territorio italiano: due a Milano, uno a Roma e ora, a seguito di questo accordo, anche uno a Cagliari.

Insomma, la collaborazione fra Tiscali e ReeVo permetterà una maggiore protezione dei dati per i clienti di entrambe le società, vecchi e nuovi. D’altra parte la protezione dei dati sensibili, con il lavoro delle aziende che viaggia sempre di più in rete, è determinante, sia per i privati sia per la PA. Questa è la ratio di fondo che ha portato a questo accordo.

