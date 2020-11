Bonus pc 2020 Tiscali. Caratteristiche dell’offerta Tiscali Ultrainternet fibra per ricevere il voucher pc tablet compreso.

Bonus pc, Tiscali è uno degli operatori accreditati per l’erogazione del voucher fino a 500 euro sui servizi internet, previsto dal governo.

Per aderire a questo incentivo è necessario il possesso di determinati requisiti Isee e di connettività. Inoltre, non bisogna fare alcuna domanda, ma sottoscrivere un contratto con un operatore. Fatta questa premessa analizziamo quali sono le caratteristiche dell’offerta di Tiscali, per aderire al bonus internet.

Bonus pc e tablet Tiscali, offerta e vantaggi



L’offerta di questo operatore, relativa al bonus computer ed internet, si chiama Tiscali Ultrainternet Fibra. Le sue caratteristiche prevedono una velocità fino a 1 Giga, a 9,95 euro al mese, anziché 27,95 euro mensili.

Aderendo a questa offerta l’attivazione di internet e il modem per la connessione, sono inclusi. Stesso discorso per 2 mesi del servizio streaming Infinity, con film, serie tv ed altri contenuti.

Ma soprattutto l’offerta comprende un tablet con elevate prestazioni, si tratta del Huawei MatePad da 10.4 pollici. Dispositivo che possiede una doppia connettività (Wi-Fi e 4G) 4GB di Ram e 64GB di memoria. Insomma un modello adeguato per sfruttare la connessione veloce proposta da Tiscali.

Tiscali società, storia

Tiscali S.p.a. è una società italiana fondata a Cagliari nel 1998 da Renato Soru. Fin dalla sua nascita opera nelle telecomunicazioni e nel mercato di internet. La società è quotata alla borsa di Milano dal 1999 e già dal 2004 fornisce la rete internet a milioni di utenti.

Attualmente è una delle realtà imprenditoriali più importanti in Sardegna e non solo, con i suoi 530 dipendenti diretti. Tiscali è una Smart Telco con la maggior copertura di Fibra a disposizione in Italia e fornisce un’ampia gamma di servizi internet a più di 677.000 privati, aziende e PA. Oltre all’accesso ad internet, offre anche i servizi di telefonia mobile e quelli aggiuntivi fra cui mail, servizi di sicurezza e cloud.

Oggi a capo di Tiscali, dopo un periodo di disimpegno, è tornato il fondatore Soru.

Abbiamo visto le caratteristiche dell’offerta Tiscali bonus pc. Una possibilità ideale soluzione per lo smartworking, la didattica a distanza e tanto altro. Questa società è uno dei principali operatori che gli italiani possono scegliere per aderire al bonus internet previsto dal governo, per il miglioramento della connettività.

