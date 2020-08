Bonus e Pc, marchi caratteristiche e prezzi dei migliori computer portatili da acquistare con il bonus PC 2020

Computer e bonus 2020 -Per incentivare l’inclusione sociale e lavorativa – specialmente dopo l’emergenza sanitaria Coronavirus che ha costretto sempre più aziende a scegliere il cosiddetto “smart working” – sono stati stanziati dei fondi per un bonus PC 2020 che consentirà ad alcune famiglie di acquistare un nuovo computer o tablet. ( QUI TUTTE LE INFORMAZIONI PER OTTENERE IL BONUS)

In attesa di sapere quando il bonus sarà operativo, in questo articolo abbiamo fatto una selezione dei migliori notebook attualmente disponibili nel mercato e perfetti per lavorare e studiare.

Nella lista che segue troverete dispositivi lanciati da poco tempo che offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo. Ma per accontentare un po’ tutti, abbiamo scelto diverse fasce di mercato e prezzi

I migliori computer economici da comprare con il bonus PC 2020

Iniziamo subito con la fascia bassa. I dispositivi a seguire sono pensati per tutti quegli utenti che non hanno esigenze particolari. Si tratta di computer perfetti per usi basici, come la videoscrittura, guardare contenuti multimediali o ascoltare musica. Sono ovviamente adatti per seguire le lezioni online o per partecipare alle riunioni a distanza. In questa sezione abbiamo deciso di escludere alcuni PC di brand poco noti che, pur avendo un costo molto contenuto, offrono prestazioni che lasciano a desiderare.

HP 255 G7 – 270 euro

Iniziamo con questo notebook HP, una società molto conosciuta nel suo settore. 255 G7 è un device molto economico, con un prezzo di circa 270 euro, che offre buone prestazioni. Sotto la scocca troviamo una CPU dual-core AMD A4-9125 (un processore molto comune nella fascia bassa e in quella media), 4 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (SSD). Troviamo anche un masterizzatore DVD, elemento spesso eliminato dai moderni portatili. Il display ha una diagonale da 15,6 pollici (quindi una dimensione abbastanza generosa).

Questo personal computer è ideale per compiere semplici operazioni, come la videoscrittura o la fruizione di contenuti multimediali. Ovviamente, considerando il prezzo, non ci si può aspettare di poter adoperare strumenti come Photoshop, che richiedono specifiche tecniche certamente più all’avanguardia.

Lenovo IdeaPad 14 – 249 euro

Altro dispositivo di fascia bassa degno di nota è IdeaPad 14, un portatile con un design semplice e una scheda tecnica piuttosto basica. Gli utenti potranno però riuscire a seguire una lezione online, partecipare a una riunione, guardare un film o scrivere.

Lenovo IdeaPad 14 presenta un display da 14 pollici con risoluzione 1.366 x 768 (purtroppo manca quindi il FullHD), processore Intel Celeron N, 4 GB di RAM (DDR4) ed SSD eMMC da 64 GB.

Lenovo IdeaPad è in vendita su Unieuro

Huawei MateBook D – 530 euro

Rimanendo sempre nella fascia arricchita da dispositivi con un costo basso, abbiamo il piacere di presentare MateBook D, un laptop Huawei con ottime prestazioni. Questo produttore è principalmente conosciuto per gli smartphone, spesso dotati di un ottimo rapporto qualità/prezzo. Da qualche anno, Huawei realizza anche notebook con Windows e gli utenti sono felici di questo. MateBook D è uno tra i modelli più scelti. Il costo? Circa 530 euro, perfetto quindi per l’incentivo PC.

Parlando di specifiche tecniche, noterete subito che ci troviamo davanti a un prodotto certamente più interessante. Troviamo un ottimo processore Ryzen 5 3500U, con cui poter compiere in piena libertà anche le azioni complesse (come potrebbe essere un veloce ritocco fotografico su Photoshop), 8 GB di RAM e una SSD PCIe da 256 GB. Per SSD si intende una tipologia di memoria che svolge lo stesso ruolo degli hard disk interni, ma assicura una velocità nettamente maggiore. Un computer acquistato nel 2020 dovrebbe essere provvisto di almeno una SSD. Completa la scheda tecnica un ampio display da 15,6 pollici con risoluzione 1.920 x 1.080 pixel. Un prodotto consigliatissimo!

Huawei MateBook D è disponibile su Amazon

I migliori laptop di fascia media.

Spostiamoci in uno scalino più in alto con i migliori computer di fascia media acquistabili con l’incentivo PC 2020. Si tratta di prodotti con un costo più alto rispetto ai precedenti, ma con prestazioni migliori e adatti anche per gli utenti maggiormente esigenti.

Acer Aspire 3 – 699 euro

Anche Acer è un produttore molto apprezzato in questo settore, grazie ai dispositivi di ottima qualità. Aspire 3 è un laptop che è riuscito a conquistare numerosi utenti, grazie alle ottime specifiche tecniche e al design elegante. Questo dispositivo supporta diversi videogiochi non troppo complessi e consente anche di montare i video. Le prestazioni sono buone e i consumatori non dovrebbero riscontrare particolari difficoltà con lo smart working o con lo studio da casa. Considerando il peso, pari a circa 1,9 KG, il computer potrà essere trasportato ovunque con estrema semplicità.

Questo prodotto è il primo di questa lista a includere una scheda video dedicata, in questo caso NVIDIA GeForce MX230. Questo componente consente una migliore elaborazione del segnale video. I prodotti precedentemente trattati presentavano una scheda video integrata nel processore. La scheda tecnica è inoltre arricchita dal processore Intel Core i5-10210U di decima generazione (quindi molto moderno e prestante), 8 GB di RAM (DDR4) e SSD PCIe NVMe da 512GB.

Acer Aspire 3 in vendita su Amazon

Microsoft Surface Pro 7 – 892 euro

La serie Surface di Microsoft è composta da diversi 2-in-1: laptop che possono trasformarsi in tablet. Essi sono pensati specialmente per tutti quegli utenti che si spostano spesso, tra cui quindi i lavoratori e gli studenti. Microsoft Surface Pro 7 assicura una qualità molto alta e un peso limitatissimo (appena 0,77 KG, il valore più basso dell’intera lista).

Scopriamo subito cosa offre questo dispositivo. Abbiamo scelto la variante con processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 128 GB. Ovviamente, sarà possibile optare per una variante con più memoria interna, aumentando di conseguenza anche il prezzo. Tuttavia Amazon Italia li vende a prezzi ottimi

Bonus Pc: i migliori laptop di fascia alta

Spostiamoci ora nell’ultima categoria, in cui troverete i migliori dispositivi di fascia alta. I laptop qui descritti sono pensati specialmente per tutti quegli utenti che hanno particolari esigenze, come:

Utilizzare software come Photoshop;

Montare molti filmati;

Assaporare anche i videogiochi più complessi;

Guardare film e serie TV in 4K;

Seguire le lezioni online;

Partecipare a conferenze.

I produttori cercano spesso di soffermarsi anche sul design, regalando dei prodotti curati nei minimi dettagli. L’incentivo PC potrebbe essere un’ottima occasione per ottenere un buon device con un significativo sconto.

Dell XPS 13 (9300) – da 1.499 euro a 1.998 euro

Dell è una società che è riuscita spesso a regalare dei laptop decisamente interessanti: prestazioni elevate e design ricercati. Per questa lista abbiamo scelto XPS 13 (9300), un modello recente che ha già colpito i consumatori grazie alle sue caratteristiche. Il prezzo di partenza, pari a 1.499 euro, è più alto rispetto a quello di altri prodotti, ma si tratta di un PC pensato per i professionisti che necessitano di tutta una serie di funzionalità.

Sono attualmente disponibili diverse configurazioni. Il modello “base” (con un prezzo di 1.499 euro) include: il processore Intel Core i5-1035G1 di decima generazione, 8 GB di RAM, LPDDR4x a 3.773 MHz, unità a stato solido PCIe NVMe M.2 da 512 GB e una scheda grafica Intel UHD con memoria grafica condivisa. Il modello premium (1.998,99 euro) nasconde sotto la scocca il processore Intel Core i7-1065G7 di decima generazione, 16 GB di memoria LPDDR4x a 3.733 MHz integrata, unità SSD PCIe NVMe M.2 da 1 TB e una scheda grafica Intel Iris Plus.

Disponibile sul sito web ufficiale Dell

ASUS ZenBook S13 (UX392FN-AB006R) – 1.449 euro

ASUS – con i suoi ZenBook – ha durante gli ultimi anni proposto diversi portatili con ottime specifiche tecniche e con un formidabile design. Questo produttore cerca di curare anche i minimi dettagli, come dimostra ZenBook S13 La cerniera che collega il display alla tastiera è resistente e costruita in modo da assicurare la massima flessibilità. La tastiera assicura una corsa che non ha interruzioni, grazie ai pulsanti della giusta dimensione.

Sotto la scocca troviamo il processore Intel Core i7-8565U, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB e scheda video dedicata NVIDIA GeForce MX150. Il display ha una dimensione di 15,4 pollici e una risoluzione di 1.920 x 1.080 pixel. Tutta questa potenza in poco più di 1 Kg: il laptop è incredibilmente leggero e facilmente trasportabile.

Asus ZenBook S13 è in vendita su Amazon

Apple MacBook Air – 1.366 euro

Esistono nel mercato diversi MacBook, ma il modello che abbiamo scelto è “Air”. Esso, pur avendo un costo non altissimo, racchiude tutta la qualità che oramai da decenni contraddistingue Apple. I materiali sono ottimi e la presenza del sistema operativo macOS solletica spesso gli utenti, considerando che si tratta di un OS magistralmente sviluppato.

Gli utenti possono personalizzare il proprio Apple MacBook Air, scegliendo diverse possibili soluzioni. Noi abbiamo scelto quello con processore Intel Core i5 (quad-core di decima generazione), 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna (SSD). Si tratta di una configurazione equilibrata e che assicura ottime prestazioni. Il notebook pesa circa 1,2 Kg, il Display Retina (ad alta risoluzione con tecnologia True Tone) ha una diagonale di 13,3 pollici e il design è molto elegante. Il bonus non copre l’intero importo ma 500 euro di sconto su un MacBoock sono un buon affare.

Apple MacBook Air è in vendita negli store Apple e su Amazon

Acquistare un notebook con l’incentivo PC

Dopo qualche anno di attività, i computer dovrebbero essere sostituiti, scegliendo un prodotto con specifiche tecniche più all’avanguardia. Inoltre, l’emergenza sanitaria ci ha dimostrato quanto importante sia possedere un prodotto con cui poter interfacciarsi con il mondo digitale.

In questa lista abbiamo analizzato i migliori laptop (computer portatili) attualmente disponibili nel mercato, con specifiche e prezzi differenti. Considerando l’imminente arrivo del bonus PC 2020, questo rappresenta certamente un ottimo periodo per scegliere il vostro computer.

