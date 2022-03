Valentino Rossi è diventato papà: benvenuta Giulietta

Ha mantenuto il mistero sul suo nome fino all’ultimo momento: si chiama Giulietta la prima figlia del nove volte campione del mondo di motociclismo Valentino Rossi

Si chiamerà Giulietta. Non era uno dei tanti nomi sui quali si era sbizzarrita la fantasia popolare, ed è stato mantenuto assolutamente segreto fino all’ultimo istante da parte di Valentino Rossi e di Francesca Sofia Novello, la compagna che ha dato al fuoriclasse la sua prima figlia.

Giulietta, come la leggendaria auto dell’Alfa Romeo: penseranno i più. In realtà, più che altro, come la protagonista di una delle storie d’amore più belle mai scritte, perché il nome della vettura nasceva proprio da questa ispirazione.

Benvenuta Giulietta Rossi

Le poche fonti catturate all’interno dell’Ospedale di Urbino dove Giulietta ha emesso il suo primo vagito nella notte parlano di un Valentino Rossi entusiasta e tesissimo, fino all’ultimo istante. Tutto è andato bene. Un lieto evento atteso non solo dai due genitori ma da tutta la comunità che ha eletto Valentino Rossi a proprio punto di riferimento ormai da venticinque anni, dal giorno del suo esordio nel motomondiale in 125.

L’annuncio del lieto evento era stato dato personalmente da Valentino attraverso alcune foto molto divertenti sul proprio profilo Instagram in cui il dottore curava il pancino della compagna. Poi tutta la gravidanza è trascorsa in estremo riserbo. Senza nessun eccesso social. Valentino si è concentrato sulla conclusione della sua vita agonistica nel motomondiale, che lo ha visto ritirarsi definitivamente dalle competizioni a Valencia il 14 novembre.

Una stagione diversa

Una splendida notizia che la coppia ha voluto divulgare su Instagram dal proprio profilo personale con un post congiunto. In nemmeno un’ora quasi 200mila like.

Quella che parte domenica, al circuito di Losail in Bahrain sarà la prima stagione di Motomondiale senza Valentino Rossi. Una vera e propria nuova era che dovrà fare i conti, in termini di ascolti, affetto del pubblico e spettacolarità, di uno sport che al Dottore alla sua personalità deve tantissimo, se non quasi tutto.

Nel frattempo Valentino ha pianificato quella che sarà la sua prossima vita: da una parte le corse, che lo vedranno impegnato nella GT World Challenge Europa sia nell’Endurance che nello Sprint. Dall’altra l’attività della sua scuderia, la VR46: due moto in MotoGP con suo fratello Luca Marini e Marco Bezzecchi, altre due Ducati in Moto2, con Celestino Vietti e Niccolò Antonelli in attesa di valutare un eventuale coinvolgimento anche in Moto3 e MotoE. Ma la nuova vita di Valentino Rossi prevede anche pannolini e biberon.