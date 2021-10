Valentino Rossi, l’ultima corsa a Misano. Video

Ultima gara di Valentino Rossi a Misano tra lacrime abbracci e commozione. Sfilano anche le frecce tricolore, mentre Di Maio premia il nove volte campione del mondo

Non bastano le parole per descrivere Valentino Rossi diventanto un mito al mondo e simbolo del Made in Italy. Il fuoriclasse del moto GP ha corso ha Misano l’ultima gara in Italia davanti una folla commossa ed emozionata

Hanno sfilato anche le frecce a tricolore a Misano Adriadico per salutare quello che è stato uno dei più importanti campioni italiani nel Moto Gp, mentre il Ministro degli Esteri Di Maio premia il Dottore come icona del Made in Italy. Valentino Rossi lascia un segno indelebile nel mondo dello sport, la sua passerella davanti il pubblico emozionato, il suo casco speciale indossato per l’ultima gara italiana, la foto dell’abbraccio con il fratello e i tanti “Grazie Vale”, sono la testimonianza che lo sport in italia non è solo sinonimo di calcio.

L’applauso giallo della tribuna per Rossi a Misano è qualche cosa che tocca….💛

Grazie Mito 🇮🇹

Grazie @ValeYellow46 #GrazieVale #EmiliaRomagnaGP

Cosa farà dopo Valentino Rossi, lo ha spiegato lui stesso quando ha annunciato che avrebbe lasciato il mondo delle gare di MotoGp, nel frattempo lo aspetta il mestiere più difficile del mondo: diventare genitore