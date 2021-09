Qualificazione Qatar, Italia 1-1. Domenica la prossima

Qualificazione mondiali 2022 in Qatar. L’Italia pareggia 1-1 con la Bulgaria e il girone si complica. Prossima partita della nazionale di calcio domenica, contro la Svizzera.

Qualificazione Qatar 2022. La nazionale italiana di calcio, alla prima partita da campioni d’Europa in carica ottiene solo un pareggio, 1-1 contro la Bulgaria. Gli azzurri restano comunque in testa al proprio girone, ma la prossima gara, in programma domenica 5 settembre contro la Svizzera, ora sarà più importante.

Italia-Bulgaria 1-1, gol e sintesi partita

Una partita dominata dal punto di vista del gioco, dove però è mancata concretezza alla squadra azzurra e un pizzico di attenzione difensiva in più. Questi in sintesi gli elementi che hanno portato al pareggio ottenuto contro la nazionale bulgara.

I gol sono entrambi arrivati nel primo tempo. L’Italia passa in vantaggio con un bel tiro in rete di Federico Chiesa al 16° minuto. Ma quando la nazionale sembra poter controllare arriva il pareggio di Iliev al 41° su un’azione di contropiede. Nella ripresa gli azzurri attaccano, ma il risultato non cambia più.

Classifica e prossima partita dell’Italia

A fine gara il CT Roberto Mancini si è detto comunque soddisfatto della prestazione, aldilà del risultato, ma ha sottolineato come ora bisognerà vincere la prossima partita. Si tratta del match in programma domenica alle ore 20:45 a Basilea contro la Svizzera, nazionale attualmente seconda nel nostro gruppo, ma con due gare in meno.

Quindi la classifica aggiornata del nostro girone è la seguente:

1. Italia 10 punti (4 partite giocate)

2. Svizzera 6 punti (2 partite giocate)

3. Irlanda del Nord 4 punti (3 partite giocate)

4. Bulgaria 2 punti (4 partite giocate)

5. Lituania 0 punti (3 partite giocate)

Come visto l’Italia è in testa, ma potenzialmente vincendo le due gare da giocare la Svizzera potrebbe essere davanti. Tuttavia ottenendo i 3 punti nello scontro diretto l’Italia terrebbe in ogni caso dietro la nazionale elvetica. Da qui le dichiarazioni di Mancini, che ha invitato i suoi a tornare al successo proprio nella gara in calendario domenica prossima 5 settembre.

Insomma, non c’è ancora da preoccuparsi, il pareggio 1-1 con la Bulgaria può essere archiviato come semplice incidente di percorso. Ma dalla prossima partita di qualificazione a Qatar 2022 l’Italia deve tornare a vincere.

