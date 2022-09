Risultati Serie B 6^ giornata 2022/2023, fuga di Reggina e Brescia

Tutti i risultati delle partite della sesta giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Le due capoliste tentano l’allungo

Grazie ai rispettivi successi nella sesta giornata di Serie B 2022/2023, Brescia e Reggina provano ad allungare in vetta alla classifica. Nei bassifondi invece, Pisa e Como restano sempre inguaiate nelle ultimissime posizioni. Di seguito i risultati delle partite della sesta giornata.

Partite Serie B Reggina-Cittadella 3-0

Altra roboante affermazione per la Reggina di Inzaghi che liquida senza troppi problemi il Cittadella e rimane al timone della classifica insieme al Brescia. I calabresi passano in vantaggio con Gagliolo nella prima frazione di gioco, mentre nella ripresa arrotondano il punteggio con le marcature di Fabbian e Gori.

Partite Serie B Brescia-Benevento 1-0

Nell’anticipo del venerdì invece il Brescia ha la meglio sul Benevento, ma le Rondinelle riescono ad esultare solamente nei minuti conclusivi dell’incontro. Il successo lombardo giunge infatti in pieno recupero grazie alla rete di Bianchi, messa a segno al 93′.

Partite Serie B 2022/2023 sesta giornata Como-Spal 3-3

Al Como non basta Cutrone per poter festeggiare la prima vittoria in questo campionato di Serie B. Nel pirotecnico 3-3 contro la Spal, gli estensi passano in vantaggio con Maistro, i lariani replicano con la doppietta di Cutrone, ma Moncini fa 2-2. Ioannou riporta avanti i lombardi e, quando sembra ormai fatta, arriva invece il definitivo 3-3 di Esposito.

Risultati Serie B partite sesta giornata

Nella altre partite della sesta giornata del campionato di Serie B si registrano le vittorie interne del Genoa sul Modena e del Frosinone sul Palermo, entrambe per 1-0.

Sono due anche le affermazioni in trasferta e corrispondono a quelle ottenute dal Parma in casa dell’Ascoli (1-3) e dal Bari sul campo del Cagliari (1-1).

Pareggi (1-1) invece in Sudtirol-Cosenza e Venezia-Pisa. Oggi il derby umbro Ternana-Perugia, con fischio d’inizio alle 16.15, chiuderà il palinsesto della sesta giornata.

Classifica Serie B 2022/2023

Classifica e risultati Serie B Campionato 2022 -2023

Pt. PG V N P Reggina

12 5 4 0 1 Brescia

12 5 4 0 1 Cagliari

10 5 3 1 1 Frosinone

9 5 3 0 2 Bari

9 5 2 3 0 Cittadella

8 5 2 2 1 Genoa

8 5 2 2 1 Ascoli



8 5 2 2 1 Spal

8 5 2 2 1 Benevento

7 5 2 1 2 Cosenza

7 5 2 1 2 Ternana

7 5 2 1 2 Palermo

7 5 2 1 2 Parma

6 5 1 3 1 Sudtirol

6 5 2 0 3 Venezia 4 5 1 1 3 Perugia

4 5 1 1 3 Modena

3 5 1 0 4 Como

2 5 0 2 3 Pisa

1 5 0 1 4