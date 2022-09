Partite Serie B 6^ giornata 2022/2023. Derby umbro Ternana-Perugia

Tutte le partite della sesta giornata del campionato di Serie B. Apre la capolista Brescia con il Benevento. Calendario.

Venerdì 16 settembre inizia il programma della sesta giornata del campionato di Serie B con la disputa dell’anticipo fra Brescia e Benevento. Domenica 18 ci sarà al consueta chiusura del turno con il derby umbro fra Ternana e Perugia, mentre tutte le altre partite si giocheranno sabato pomeriggio.

La Serie B prosegue sempre in maniera avvincente e ricca di risultati a sorpresa che spiazzano anche gli addetti ai lavori. Sono pochissime le squadre ancora imbattute in questo campionato cadetto, nessuna è a punteggio pieno e la classifica è cortissima.

Partite Serie B sesta giornata anticipo Brescia-Benevento

Il palinsesto della sesta giornata del campionato di Serie B si apre subito con una partita importante che vede sfidarsi la capolista Brescia e il Benevento, un’altra formazione accreditata alla promozione in Serie A.

Le Rondinelle sono reduci da vittorie e prestazioni convincenti con Clotet che pur non disponendo di nomi di primo piano in ogni reparto, sembra aver trovato la quadra in poche settimane. Qualche problema in più lo si registra in casa Benevento, con i campani che però non vogliono perdere altri punti per strada.

Partite Serie B sesta giornata Cagliari-Bari e Reggina-Cittadella

Sabato alle 14 i riflettori saranno puntati indubbiamente a Cagliari e Reggio Calabria, nei cui stadi andranno in onda due partite di alta classifica.

In Sardegna andrà in scena il duello fra Cagliari e Bari. I rossoblù si sono affacciati alle primissime posizioni della classifica e ora si trovano in terza posizione a due punti dalla vetta, mentre i pugliesi si trovano appena dietro staccati di un punto.

A Reggio Calabria invece la cocapolista Reggina ospiterà il Cittadella, altra formazione risalita in classifica e distante solamente due punti dalla terza posizione.

Partite Serie B Ternana-Perugia

Nella sesta giornata di Serie B spicca anche il derby umbro fra Ternana e Perugia. Al momento non brilla per la situazione di classifica (la Fere è a 7 punti, mentre i rivali a 4), ma sicuramente emergerà per la numerosa affluenza di pubblico che si registrerà al Liberati di Terni.

Partite Serie B sesta giornata programma e dove vederle

La sesta giornata del campionato di Serie B si apre venerdì sera con la disputa di Brescia-Benevento e si chiude domenica 18 con il derby dell’Umbria fra Ternana e Perugia.

Tutte le gare della Serie B sono visibili su Sky, Dazn e Helbiz Live in diretta, ma è necessaria la sottoscrizione di un abbonamento alla relativa piattaforma. Di seguito il programma completo della sesta giornata.

Venerdì 16 settembre 20.30

Brescia-Benevento

Sabato 17 settembre ore 14

Ascoli-Parma

Cagliari-Bari

Como-Spal

Frosinone-Palermo

Reggina-Cittadella

Sudtirol-Cosenza

Venezia-Pisa

Sabato 17 settembre ore 16.15

Genoa-Modena

Domenica 18 settembre ore 16.15

Ternana-Perugia

