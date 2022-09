Risultati Serie A 7^ giornata. Crollano Inter e Juventus

Serie A 2022/2023 Risultati, classifica, marcatori delle partite della settima giornata. Pesanti ko per nerazzurri e bianconeri, crisi sempre più nera per la Sampdoria.

I risultati delle partite della settima giornata di Serie A ci dicono che Inter e Juventus continuano a faticare in campionato. I nerazzurri escono battuti al Friuli, i bianconeri perdono a Monza. Vola l’Atalanta che batte la Roma.

Si muove qualcosa anche nella seconda metà della classifica, come testimoniano i successi di Lecce e Spezia rispettivamente contro Salernitana e Sampdoria. In particolar modo, i blucerchiati sono sempre più inguaiati con la posizione di Giampaolo sempre più a rischio.

Risultati Serie A Roma-Atalanta 0-1

L’Atalanta vince in casa della Roma e mantiene la vetta della classifica. Il classe 2003 Scalvini decide il match con un preciso destro da fuori area al 35′ della prima frazione di gioco. La ripresa è piuttosto nervosa, vivaci le proteste provenienti dalla sponda giallorossa con Mourinho che viene espulso.

Serie A Monza-Juventus 1-0

Debutto con successo per il nuovo tecnico del Monza Raffaele Palladino. I brianzoli battono infatti la Juventus che invece si conferma essere in crisi nera. I bianconeri non appaiono serenissimi e prima dell’intervallo perdono Di Maria, espulso per un fallo di reazione. Ne approfitta il Monza che trova il gol vittoria con Gytkjaer nella ripresa e può così festeggiare la prima affermazione in Serie A.

Risultati Serie A settima giornata, vincono Lazio e Fiorentina

Dopo le debacle europee, arriva il riscatto per Lazio e Fiorentina. I biancocelesti vincono 4-0 in casa della Cremonese (doppietta Immobile, Milinkovic Savic e Pedro), mentre la Viola supera 2-0 il Verona con i gol di Ikone e Nico Gonzalez.

Risultati Serie A Udinese-Inter 3-1

Continua il momento magico dell’Udinese che coglie la quinta vittoria consecutiva e respinge anche l’assalto dell’Inter. La squadra allenata da Simone Inzaghi trova il vantaggio con Barella, ma subisce il pareggio con la sfortunata autorete di Skriniar e il sorpasso a firma di Bijol e Arslan.

Partite Serie A Torino-Sassuolo 0-1

Il ritorno in panchina di Juric, assente da un paio di settimane per via di un problema di salute, coincide con la sconfitta della sua squadra. In Piemonte infatti è il Sassuolo ad avere la meglio grazie alla rete messa a segno da Alvarez a pochi secondi dal triplice fischio finale.

Risultati Serie A settima giornata Spezia-Sampdoria 2-1

Nonostante una buona prestazione, la Sampdoria perde al Picco contro lo Spezia. I blucerchiati sono i primi a passare in vantaggio grazie a un bel gol di Sabiri, ma vengono raggiunti immediatamente dalla sfortunata autorete di Murillo. Nella ripresa i bianchi colgono impreparata la retroguardia della Samp e Nzola ne approfitta per siglare il gol vittoria.

Risultati Serie A colpo di Lecce e Empoli

Nei bassifondi della classifica, tre punti importanti per Lecce e Empoli che vincono rispettivamente a Salerno e Bologna. I salentini passano grazie alle rete di Ceesay e Strefezza, mentre i toscani rovinano la prima di Thiago Motta sulla panchina felsinea con il gol di Bandinelli.

Partite Serie A settima giornata

Di seguito il programma completo della settima giornata del campionato di Serie A Tim con risultati e marcatori delle partite già concluse.

PARTITA DATA E ORA IN ONDA SU SALERNITANA

LECCE

1-2 Ceesay (L), aut. Gonzalez (S), Strefezza (L) BOLOGNA

EMPOLI

0-1 Bandinelli SPEZIA

SAMPDORIA

2-1 Sabiri (SA), aut. Murillo (SP), Nzola (SP) TORINO

SASSUOLO

0-1 Alvarez UDINESE

INTER

3-1 Barella (I), aut. Skriniar (U), Bijol (U), Arslan (U) CREMONESE

LAZIO

0-4 Immobile, Immobile, Milinkovic Savic, Pedro FIORENTINA

VERONA

2-0 Ikoné, N. Gonzalez MONZA

JUVENTUS

1-0 Gytkjaer ROMA

ATALANTA

0-1 Scalvini MILAN

NAPOLI

18 settembre 20.45 DAZN

Classifica Serie A 2022/2023

Ecco anche la classifica aggiornata del campionato di Serie A dopo la disputa delle gare della settima giornata.

Classifica Serie A Pt. PG V N P ATALANTA

17 7 5 2 0 UDINESE

16 7 5 1 1 MILAN

14 6 4 2 0 NAPOLI

14 6 4 2 0 LAZIO

14 7 4 2 1 ROMA

13 7 4 1 2 INTER

12 7 4 0 3 TORINO

10 7 3 1 3 JUVENTUS

10 7 2 4 1 FIORENTINA

9 7 2 3 2 SASSUOLO

9 7 2 3 2 SPEZIA

8 7 2 2 3 EMPOLI

7 7 1 4 2 SALERNITANA

7 7 1 4 2 LECCE

6 7 1 3 4 BOLOGNA

6 7 1 3 3 VERONA

5 7 1 2 4 MONZA

4 7 1 1 5 SAMPDORIA

2 7 0 2 5 CREMONESE

2 7 0 2 5